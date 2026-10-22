Hrun stefnumótaforrita: „Þetta er einfaldlega ekki spennandi lengur“

Staðan í rekstri vinsælustu stefnumótaappa í heimi er dökk. Hefur Match Group, móðurfélag Tinder, Match.com, OkCupid og fjölmargra annarra stefnumótaappa, sagt upp 13 prósentum starfsfólks síns á liðnu ári. Þá hefur Bumble þurft að fækka sínu starfsfólki um 30 prósent en frá því Bumble var skráð á hlutabréfamarkað árið 2021 hefur markaðsvirði fyrirtækisins hrunið um 90 prósent, nú hefur fyrirtækið skrifað undir samkomulag um að hverfa af hlutabréfamarkaði.
Aðrar áskoranir á Íslandi
Fjallað er um þetta hrun stefnumótaforrita í grein Rikki Schlott í NY Post, þar bendir hún á fyrirtækin séu byrjuð að halda viðburði Vestanhafs þar sem fólk hittist augliti til auglitis, einhleypir finnist það ekki lengur spennandi að kynnast í gegnum netheima, það sé líka hluti af sjarmamissi netheima yfir höfuð.
Hér á Íslandi standa stefnumótaforritin enn að mestu styrkum fótum en í nýlegri umfjöllun RÚV kom fram að á Íslandi noti um 10 þúsund manns Smitten á hverjum degi. Það þarf ekki að vera að sama þróun verði hér á landi þar sem í Bandaríkjunum eru karlmenn í yfirgnæfandi meirihluta notenda, í Evrópu er hlutfallið töluvert jafnara. Helstu áskoranirnar sjá Smitten snúa að því að fólk villi á sér heimildir með notkun gervigreindar.
Einhleypir farnir að líta á stefnumótin sem viðskipti
Í Bandaríkjunum eru áskoranirnar aðrar og hafa stóru fyrirtækin reynt að straumlínulaga virknina en þá á sama tíma grafið undan upphaflegum markmiðum. Vandinn sé núna að einhleypir eru farnir að líta á stefnumót í gegnum forrit sem viðskipti. Schlott vitnar könnun Harris frá því fyrr á þessu ári sem sýnir að þrír af hverjum fjórum Bandaríkjamönnum telji að stefnumótaöpp geri ástarsambönd að viðskiptum.
„Öppin fjarlægðu hindranirnar sem fylgdu því að finna einhvern, en þau gerðu það líka auðveldara að slíta samskiptum. Afleiðingin varð sú að fólk upplifði ekki sömu dýpt þegar það var að kynnast öðrum,“ segir Marshall Van Alstyne, prófessor í viðskiptafræði við Boston-háskóla.
„Í upphafi sköpuðu fyrirtækin mikil verðmæti með því að laða fólk að, þau gerðu það helst með því að bjóða upp á mikinn fjölda mögulegra maka. Nú eru fyrirtækin hins vegar komin á það stig að reyna að kreista sem mestar tekjur út úr notendum með áskriftargjöldum. Ég held að við séum nú að sjá afleiðingarnar.“
Góð þjónusta og hár arður fara ekki alltaf saman
Maria Avgitidis, sem starfar við að finna fólki maka í New York, telur að hluti vandans megi rekja til þess að fyrirtækin hafi yfirhöfuð verið skráð á hlutabréfamarkað. Þannig hafi áherslan færst frá því að hjálpa fólki að finna maka yfir í að hámarka hagnað hluthafa.
„Þau þurftu að finna jafnvægi milli þess að bjóða góða þjónustu og skila hluthöfum sínum viðunandi ávöxtun. Þessir tveir hlutir fara ekki alltaf saman,“ sagði hún.
Í tilfelli Bumble hafi verið horfið frá þeirri hugsun að konur þurfi að hafa frumkvæði að samskiptum til að þau geti hafist, nú sé forritið orðið eins og öll önnur. Þegar Bumble var stofnað árið 2014 var appinu ætlað að vera femínískur valkostur við Tinder. Þær þurftu að senda fyrstu skilaboðin þegar tveir notendur höfðu sýnt hvor öðrum áhuga. Stofnandinn og forstjórinn, Whitney Wolfe Herd, hyggst einnig stíga til hliðar þegar fyrirtækið verður tekið af hlutabréfamarkaði. Tveir karlar munu taka við stjórn þess.
Skaparar forritanna nota þau ekki sjálfir
Amy Andersen, sem hefur kallað sig hjónabandsmiðlara Kísildalsins, telur að samdrátturinn í starfsemi stefnumótaappanna endurspegli víðtækari vonbrigði með þá hugmynd að hægt sé að einfalda ástina með reikniritum.
„Ég hef verið með viðskiptavini sem bókstaflega smíðuðu þessi öpp en nota þau ekki sjálfir þegar kemur að þeirra eigin einkalífi,“ segir Adams. „Tæknin ræður ríkjum í vinnunni þeirra, en þegar kemur að flóknum persónulegum samböndum velja þeir manneskjuna fram yfir vélina.“
Fólk einfaldlega orðið þreytt á þessu
Þá hefur Tinder, sem má þakka fyrir ótal ástarsambanda hér á landi, hefur horft fram á gríðarlega fækkun notenda í Bandaríkjunum. Til að bregðast við því hefur fyrirtækið farið að bjóða upp á skipulagða viðburði fyrir fólk að hittast. Hátt í tvö þúsund slíkir viðburðir hafa verið haldnir Vestanhafs það sem af er árinu. Schlott segir þetta mjög kaldhæðnislegt í ljósi þess að fyrirtækið hefur í meira en áratug unnið gegn þannig félagslegum aðstæðum.
Hrunið í Bandaríkjunum hefur leitt til þess að fólk er farið að leita til makamiðlara. Slíkt hefur verið stundað hér á landi, má finna um það smáauglýsingar úr dagblöðum fyrri ára og auðvitað atriði úr Fóstbræðrum.
Chris Kumar, forstjóri Tawkify, stærstu stafrænu hjónabandsmiðlunarþjónustu Bandaríkjanna, segir að fyrirtæki sitt hafi vaxið um 30 prósent milli ára. Vöxtinn megi rekja til stærri þróunar þar sem fólk er orðið þreytt á stefnumótaforritum.
„Öppin hafa glatað þeim sjarma sem fólst í því að kynnast einhverjum á netinu og finna neistann þegar viðkomandi sýndi þér áhuga með því að strjúka til hægri. Þetta er einfaldlega ekki spennandi lengur,“ segir Kumar.
„Þess vegna eru fyrirtækin að reyna að finna leiðir til að endurvekja vonina og spennuna hjá einhleypum.“