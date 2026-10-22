Farið ofan í saumana á Glee-bölvuninni - Óvænt endurkoma þáttanna

Ekki löngu eftir að hinn gríðarlega vinsæli söngleikja- og gamanþáttur Glee náði hámarki vinsælda sinna, dundi ógæfan yfir nokkra leikara þáttanna, á meðan aðrir lentu í hneykslismálum. Þrátt fyrir hina svokölluðu Glee-bölvun, sem felur í sér dauðsföll tveggja leikara, sjálfsmorð þess þriðja og aðrar hörmulegar uppákomur, snúa þættirnir aftur á streymisveitunum Disney+ og Hulu. Þetta tilkynntu veiturnar á Instagram þann 21. október 2026.
Þættirnir, sem skapaðir voru af Ryan Murphy (sem sagðist nýlega hafa lokið við handritið að nýju þáttunum), Brad Falchuk og Ian Brennan, fóru upphaflega í loftið árið 2009. Þeir stóðu yfir í sex þáttaraðir og lauk göngu þeirra árið 2015. Sagt er að Lea Michele muni snúa aftur í hlutverk sitt sem Rachel Berry í endurkomu þáttanna, en heimildarmaður sagði tímaritinu Variety að hún væri með í verkefninu.
Heather Morris, sem fór með hlutverk Brittany Pierce, og Chord Overstreet, sem lék Sam Evans, gáfu einnig til kynna að þau kæmu að endurkomu þáttanna, en þau birtu færslur þess efnis á samfélagsmiðlum sama dag. Í kjölfar frétta af endurkomu Glee fór Page Six yfir allt sem vitað er um hina svokölluðu Glee-bölvun, sem Kevin McHale, sem lék Artie Abrams, hefur lýst sem „djöfullegum og gjörsamlega lausum við allt mannlegt eða raunveruleika.“
Andlát Corys Monteith
Í júlí 2013 lést Cory Monteith, sem var kærasti Michele, bæði í þáttunum og í raunveruleikanum, 31 árs að aldri, eftir að hafa tekið of stóran skammt af fíkniefnum, en um slys var að ræða. Monteith, sem fór með hlutverk Finn Hudson í þáttunum, hafði ítrekað talað opinskátt um baráttu sína við fíkn í áfengi og vímuefni. Embætti réttarlæknis í Bresku Kólumbíu greindi frá því á sínum tíma að rannsakendur hefðu fundið notaða sprautu og skeið með leifum af vímuefnum á hótelherberginu í Vancouver þar sem lík hans fannst. Réttarlæknirinn Claire Thompson komst að þeirri niðurstöðu í skýrslu sinni að um „slys“ væri að ræða, en kanadísk yfirvöld staðfestu að Monteith hefði látist af völdum banvænnar blöndu af heróíni og áfengi.
Thompson bætti við: „Herra Monteith fannst liggjandi á gólfi hótelherbergis. Svo virtist sem herra Monteith hefði verið látinn í nokkrar klukkustundir.“ Andlát leikarans var fléttað inn í þættina í tilfinningaþrungnum þætti í fimmtu þáttaröð sem bar titilinn The Quarterback, án þess þó að tekið væri fram hvernig persónan lést. Í viðtali árið 2025 í hlaðvarpinu Therapuss með Jake Shane sagði Michele að andlát Monteiths hefði rofið samband hennar við samleikara sína. „Þetta var allt of mikið til að vinna úr á svo ungum aldri, en ég er mjög þakklát öllum sem þarna voru,“ sagði hún. „Hvort sem þau vita af því eða ekki, þá fann ég fyrir miklum stuðningi frá öllum á staðnum, sem hjálpaði mér að komast í gegnum þetta.“
Sjálfsvíg Mark Salling
Eftir að hafa játað sig sekan um vörslu á barnaklámi árið áður, féll Mark Salling fyrir eigin hendi í mars 2018, þá 35 ára að aldri. Leikarinn, sem fór með hlutverk Noahs „Puck“ Puckerman í þáttunum, hlóð niður ólöglegu myndefni af börnum, þúsundum mynda, á átta mánaða tímabili árið 2015. Málið endaði með því að hann var handtekinn síðar það ár.
Árið 2016 sakaði kona Salling um að hafa nauðgað sér á hóteli árið 2012. Saksóknari í Los Angeles-sýslu ákvað að lokum að ákæra Salling ekki, með vísan til ónógra sönnunargagna og þess að nokkur tími leið frá því að meint brot átti sér stað þar til konan tilkynnti það. Naya Rivera, sem lék með Salling í Glee og var í sambandi með honum á árunum 2007 til 2010, skrifaði í endurminningabók sinni frá 2016, Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up, að hún hefði ekki orðið mjög hissa þegar Salling var ákærður fyrir vörslu á barnaklámi.
Andlát Naya Rivera
Í júlí 2020 var óttast að Naya Rivera hefði látist þegar hún hvarf í ferð með fjögurra ára syni sínum, Josey, á vatninu Lake Piru í Kaliforníu. Nokkrum klukkustundum síðar fannst Josey sofandi einn um borð í bátnum, klæddur björgunarvesti. Um borð fannst einnig björgunarvesti í fullorðinsstærð, ásamt handtösku Rivera og skilríkjum hennar. Lík Rivera fannst nokkrum dögum síðar. William Ayub, sýslulögreglustjóri í Ventura-sýslu, greindi fréttamönnum frá því að rannsakendur teldu „að hún hafi farið í sund síðdegis, og að báturinn hafi hugsanlega byrjað að reka í burtu.“
Þau ályktuðu einnig að leikkonan „hafi safnað nægri orku til að koma syni sínum aftur upp í bátinn, en ekki nægri til að bjarga sjálfri sér,“ og bentu á að í vatninu væru „straumar sem koma einkum fram síðdegis.“ Að sögn Ayubs var barninu lyft upp á þilfar bátsins að aftanverðu og Josey „leit við og sá hana hverfa undir vatnsyfirborðið.“ Rivera, sem var 33 ára þegar hún lést , átti soninn Josey með fyrrverandi eiginmanni sínum, Ryan Dorsey, en þau giftu sig árið 2014. Svo virðist sem ósætti hafi ríkt á milli fyrrverandi hjónanna, en Rivera var handtekin árið 2017 og sökuð um líkamsárás á Dorsey innan heimilisins. Ákærurnar voru felldar niður ári síðar og hjónin skildu árið 2018.
Lea Michele sökuð um einelti á vinnustað
Árið 2020 sakaði Samantha Ware, sem lék Jane Hayward í Glee, Michele um að hafa hótað að óhreinka hárkolluna hennar. Ware hélt því fram að Michele hefði gert veru hennar í þáttunum að „algjöru helvíti.“ Í kjölfar þess að Michele birti tíst til stuðnings Black Lives Matter-hreyfingunni, svaraði Ware (í svari sem hefur síðan verið eytt) á þessa leið: „Hahaha, manstu þegar þú gerðir mitt fyrsta sjónvarpsverkefni að algjöru helvíti?!?! Því ég mun aldrei gleyma því. Mig minnir að þú hafir sagt við alla að ef tækifæri gæfist myndir þú skíta í hárkolluna mína!, ásamt öðrum áföllum og lúmskum árásum sem urðu til þess að ég fór að efast um feril í Hollywood.“ Michele reyndi síðar að biðja Ware afsökunar og sagði að ásakanirnar hefðu orðið til þess að hún „beindi sjónum sérstaklega að því hvernig hennar eigin hegðun gagnvart samleikurum hefði verið upplifuð af þeim.“ Við þetta svaraði Ware: „Upplifuð?“
Á sama tíma staðfesti Morris ásakanir Ware og sagði að óþægilegt væri að vinna með Michele. Amber Riley, sem lék Mercedes Jones, svaraði upphaflegri færslu Ware með GIF af sér að sötra te og sagði í viðtali á þeim tíma að einbeiting hennar væri að styðja aðra svarta leikara. „Það var fullt af svörtum leikurum og leikkonum sem voru í pósthólfinu mínu að segja mér sögur sínar og voru að láta mig vita að þær hafi tekist á við sömu hlutina, verið á tökustað og skelfdar vegna hvítu stelpnanna sem eru aðalhlutverkin í þættinum þeirra,“ sagði hún þegar hún kom fram í Real Quick With Danielle Young.
Leikarinn Dabier Snell, sem fékk gestahlutverk í Glee, sagði blaðinu The Post að Michele hefði komið því til leiðar að honum yrði vísað frá borði í hádegismat á tökustað, þegar hann reyndi að setjast hjá stjörnunum Darren Criss og Chris Colfer. „Fimm til tíu mínútum eftir að við settumst niður og tókum tal saman, var ég tekinn til hliðar af aðstoðarleikstjóra og mér sagt að einn leikaranna vildi ekki að ég sæti þar, þar sem hún taldi að ég ætti ekki heima þarna,“ sagði Snell. „Ég komst síðar að því að það var Michele sem sagði þetta. Allir aðrir voru alveg fínir. Ég gat ekki sagt Darren eða Chris frá þessu, því þeir vinna með henni og hún hefur mikil völd.“ „Ég þagði bara,“ hélt hann áfram. „Ég fór aftur í hjólhýsið mitt og grét dálítið, ég skal viðurkenna það.“
Vinur Michele sagði við The Post á sínum tíma að þetta hefði verið „alvöru vakning“ fyrir leikkonuna. Marti Noxon, fyrrverandi framleiðandi Glee, skrifaði á Twitter á sínum tíma að það hefðu verið „MARGIR slæmir einstaklingar“ á tökustað þáttanna „sem voru EKKI konur.“ „Fólk í bransanum veit hverja ég á við,“ bætti hún við. „Af hverju drögum við þá ekki til ábyrgðar?“
Matthew Morrison rekinn úr So You Think You Can Dance
Í maí 2022 var Morrison, sem fór með hlutverk Will Schuester í Glee, rekinn úr dómnefnd danskeppninnar So You Think You Can Dance á sjónvarpsstöðinni Fox, eftir að hann var sakaður um að hafa sent keppanda einkaskilaboð sem þóttu bera vott um daður.
Heimildarmaður sagði tímaritinu People á sínum tíma að Morrison hefði verið látinn fara vegna þess sem talið var vera „óviðeigandi samband við keppanda.“ „Þau sváfu ekki saman, en hann hafði samband við hana í gegnum einkaskilaboð á samfélagsmiðlum þar sem hann daðraði við hana,“ sagði heimildarmaðurinn. „Henni fannst athugasemdir hans óþægilegar og leitaði til framleiðenda, sem létu síðan Fox vita. Hann var rekinn eftir að stöðin hafði framkvæmt sína eigin rannsókn á málinu.“
Morrison varði sig í myndskeiði á Instagram á sínum tíma og sagði: „Það er virkilega miður að ég þurfi að sitja hér og verja sjálfan mig og fjölskyldu mína gegn augljóslega ósönnum fullyrðingum sem settar eru fram undir nafnleynd, en ég hef engu að leyna.“ Hann bætti við að „til að gæta gagnsæis“ myndi hann „lesa upp fyrir ykkur þau einu skilaboð sem hann sendi dansara í þættinum.“ Án þess að sýna hvað hann var að lesa upp úr, las Morrison: „Hæ! Hér er Matthew. Ef þér er sama, þá væri gaman að fá númerið þitt og ræða nokkur mál við þig.“
Morrison lýsti yfir mikilli vanþóknun og sagði: „Það er skelfilegt að við búum í heimi þar sem slúður ræður ríkjum og lífi fólks er kastað fram sem beitu til að lokka fólk til að smella á tengla.“ Leikarinn hefur verið kvæntur Renee Puento síðan 2014, en þau eiga tvö börn saman. Þegar hneykslismálið í kringum þáttinn SYTYCD kom upp, hrósaði Puento Morrison fyrir „prýðilega framkomu og heilindi“ í aðstæðum sem væru „flóknar og afar snúnar.“
Melissa Benoist sakar mótleikara sinn, Blake Jenner, um ofbeldi
Í nóvember 2019 greindi Melissa Benoist, sem fór með hlutverk Marley Rose, frá reynslu sinni af heimilisofbeldi í löngu myndskeiði á Instagram. Þótt hún nefndi manninn ekki á nafn í myndskeiðinu, hafði Benoist verið gift mótleikara sínum úr Glee, Blake Jenner, sem lék Ryder Lynn í þáttunum, á árunum 2015 til 2017. Tæpu ári síðar, í október 2020, steig Jenner fram á Instagram og sagðist „taka fulla ábyrgð á þeim sársauka sem hann olli í sambandi sínu við fyrrverandi maka, tilfinningalega, andlega og já, líkamlega.“
„Tveimur árum áður en sambandi okkar lauk átti sér stað atvik þar sem við fyrrverandi kærastan mín lentum í rifrildi sem magnaðist. Í augnabliks örvæntingu, ég stóð á ganginum en hún var inni í svefnherberginu okkar, kastaði ég símanum mínum af handahófi, með þeim afleiðingum að hann lenti í andliti hennar,“ skrifaði hann. Jenner sagði að þetta væri „stund sem hann myndi sjá eftir það sem eftir lifði ævinnar“ og bætti við: „Ef ég gæti gert eitthvað til að taka þetta til baka, þá myndi ég gera það.“ Hann bar einnig fram ásakanir um ofbeldi af hálfu Benoist og skrifaði að það væri „mikilvægt að skilja að um var að ræða andlegt, tilfinningalegt og líkamlegt ofbeldi sem átti sér stað af beggja hálfu.“ Tveimur árum síðar, í júlí 2022, var Jenner handtekinn fyrir akstur undir áhrifum eftir að hafa fallið á prófi um ölvunarástand í umferðareftirliti í Burbank í Kaliforníu.
Í þessari frétt er fjallað um þunglyndi og sjálfsvíg. Ef einstaklingar glíma við sjálfsvígshugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa samband við Píeta-samtökin sem veita ókeypis ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.