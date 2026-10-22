Útför Matthew Perry lýst í nýrri heimildarmynd - Systir hans segir af hverju hún skellihló

Systir Matthew Perry greinir frá nýjum, hjartnæmum upplýsingum um einkajarðarför hans.
Mary Robertson, leikstjóri Netflix-heimildarmyndarinnar The One About Matthew Perry, sagði í samtali við Page Six að einn af hennar uppáhaldshlutum í þessari nýju þáttaröð, sem telur þrjá þætti, sé þegar systir Perry, Mia Perry Bowick, lýsir minningarathöfninni.
Hún tók fram að lýsing Bowick á þessum sorglega degi hafi verið „hjartnæm og átakanleg“. Bowick minntist einnig á fallega stund þegar hún fór að hlæja í miðri útförinni, því hún fann að hann var hjá henni.
„Hann birtist rétt fyrir aftan hægri öxlina á mér og sagði: ‚Er þetta ekki algjör klikkun?‘“ rifjar systir hans upp í heimildarmyndinni.
„Og ég fór að hlæja svo mikið. Ég hugsaði: ‚Guð minn góður – þarna er hann!‘ Hann fékk mig til að hlæja á versta mögulega augnabliki og það var líka algjörlega óviðeigandi af mér að fara að hlæja... En ég gat ekki hætt að skellihlæja. Og ég sagði bara: ‚Já, maður, þetta er algjör klikkun,‘“ segir hún.
Robertson sagði okkur að það væri nokkuð algengt að fólk hlæi í jarðarförum, og bætti við að það minnkaði ekki sorg Bowicks.
„Ég tel að þetta endurspegli lífshlaup Matthews, arfleifð hans og það sem við öll upplifum sem manneskjur,“ sagði leikstjórinn, sem hefur hlotið Emmy-verðlaun.
Í þættinum The One About Matthew Perry rifjar Bowick upp að jarðarförina og þegar hún sá hina leikarana úr Friends ganga inn saman.
„Ég hafði ekki séð þau í að minnsta kosti 20 ár. Jennifer Aniston var sú fyrsta sem kom til mín og veitti mér innilega knús. En þau gerðu það öll,“ segir Bowick um leikarahópinn, en í honum eru Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer og Matt LeBlanc.
Bowick bætir við: „Síðan gengu þau öll fimm að kistunni, héldust í hendur og stóðu í kringum hana, grátandi“
Hvorki leikararnir úr Friends né aðrir ættingjar Perry koma fram í nýju heimildarmyndinni, sem rekur feril Perry, frægð hans, tímann í vinsælu gamanþáttunum, sambönd hans, baráttu við fíkn og sorglegt andlát hans, aðeins 54 ára að aldri. Samkvæmt krufningarskýrslu lést hann af völdum „bráðra áhrifa ketamíns“ og var dánarorsökin drukknun af slysförum.
„Ég veit að leikararnir úr Friends elska Matthew og syrgja hann. Við spurðum þau hvort þau vildu taka þátt, en þau ákváðu að gera það ekki,“ sagði Robertson. Hún tók fram að engin illindi ríki í garð leikaranna úr eða fjölskyldumeðlima hans sem afþökuðu þátttöku, þar á meðal stjúpföður hans, Keith Morrison, fréttamanns Dateline.
„Ég held að allir syrgi á sinn hátt. Og ég skil vel að einhverjum kunni að finnast þetta ekki vera rétti tíminn til að tjá sig,“ sagði hún.
„Og ég skil að Miu hafi fundist þetta vera nákvæmlega rétti tíminn til að deila þessari hreinskilnu, opnu, viðkvæmu, öflugu og fyndnu frásögn af því hvernig var að elska bróður sinn.“
Heimildarmaður sagði áður við Page Six að Aniston myndi aldrei taka þátt í heimildarmynd af þessu tagi, þar sem hún „vill ekki endurlifa þetta og hafa það jafn opinbert og raun ber vitni.“
The One About Matthew Perry verður frumsýnd þriðjudaginn 27. október á Netflix.