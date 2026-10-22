Afhjúpar átakanlegan veruleika að baki brúðkaupsþætti Friends

Systir Matthew Perry sagði að hinn frægi þáttur Friends, þar sem persóna hans, Chandler, gengur að eiga Monicu, hafi verið fjölskyldu Perry bæði gleðilegur og sár því þau vissu ekki hvort hann myndi nokkurn tímann ganga upp að altarinu í raunveruleikanum.
Leikarinn, sem glímdi við fíkn af og til alla ævi, kvæntist aldrei né eignaðist börn. Hann lést árið 2023, 54 ára að aldri, af völdum bráðra áhrifa ketamíns.
„Þegar við sáum þetta brúðkaup vissum við öll að hann hafði óskað sér þessa í lífinu. Hann langaði í maka og hann langaði í börn,“ sagði systir hans, Mia Perry Bowick, í viðtali við tímaritið People sem birt var á miðvikudag.
„Við vissum öll hversu alvarlegur vandi hans var, þannig að það ríkti nokkurs konar tilfinning um: ‚Hver veit hvað mun gerast?‘“
Monica, sem leikin er af Courteney Cox, og Chandler, persóna Perry, gengu í hjónaband í lokaþætti sjöundu þáttaraðar af þessum vinsæla þáttum, en sá þáttur var sýndur árið 2001.
Í bókinni Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, sem kom út árið 2022, greindi Perry frá því að strax og tökum á brúðkaupsatriðinu lauk hafi hann verið „fluttur aftur á meðferðarstöðina … í pallbíl sem ekið var af starfsmanni sem var edrú.“
Hann skrifaði einnig um erfiðleikana sem hann glímdi við á meðan tökum stóðu yfir, og hvernig áhorfendur gátu séð, út frá líkamsþyngd hans, hvar hann var staddur í fíkn sinni.
„Þegar ég er þyngri er það vegna áfengis; þegar ég er mjór er það vegna pilla. Þegar ég er með hökutopp er það vegna mikils magns af pillum,“ skrifaði hann. Hann bætti við að undir lok þriðju þáttaraðar hafi hann reynt að komast yfir 55 Vicodin-töflur á dag annars hefði hann orðið „svo veikur.“
Perry átti einnig að baki langa sögu ástarsambanda; hann var meðal annars í sambandi við Gwyneth Paltrow og Juliu Roberts á tíunda áratugnum. Síðar átti hann í sambandi við Lizzy Caplan, sem fór með hlutverk í kvikmyndinni Mean Girls, á árunum 2006 til 2012.
Í nóvember 2020 greindi Perry frá því að hann hefði beðið kærustu sinnar, bókmenntaumboðsmannsins Molly Hurwitz, en parið hætti saman sex mánuðum síðar. Á þeim tíma sagði Perry í yfirlýsingu í gegnum fulltrúa sinn: „Stundum ganga hlutirnir bara ekki upp, og þetta er eitt af því. Ég óska Molly alls hins besta.“ Í bók sinni skrifaði hann að hann hefði verið „útúrdópaðuru“ þegar hann bað Hurwitz og hefði ekki komist að því fyrr en síðar að hann væri trúlofaður.
„Ég mundi ekki eftir því það þarf vart að taka það fram að við hættum saman,“ skrifaði hann.
Systir Perry tjáir sig í fyrsta sinn um andlát hans í væntanlegri heimildarmynd á Netflix, The One About Matthew Perry, sem verður frumsýnd á streymisveitunni þann 27. október.
Þættirnir, sem eru þrír talsins, verða frumsýndir í kringum þriggja ára dánarafmæli Perry. Í þeim er að finna viðtöl við Bowick, ásamt mörgum af nánum vinum Perry til langs tíma.
Perry lést í heitum potti á heimili sínu í Kaliforníu þann 28. október 2023. Í opinberri krufningarskýrslu kom fram að auk áhrifa ketamíns hefðu drukknun, kransæðasjúkdómur og áhrif búprenorfíns (ópíóíða) stuðlað að dauða hans.
Í ágúst 2024 voru fimm manns handteknir í tengslum við rannsókn á aðstæðum í kringum andlát hans. Kenneth Iwamasa, 61 árs, sem var aðstoðarmaður Perry til langs tíma, og fjórir aðrir, þar á meðal Jasveen Sangha, sem kölluð hefur verið „ketamíndrottningin“, voru sakaðir um að hafa hagnast á Perry og fíkn hans, sem varð til þess að hann lést af völdum ofskammts. Sangha var dæmd í 15 ára fangelsi fyrir hlut sinn í dauða hans, en Iwamasa var dæmdur í þriggja ára og fimm mánaða fangelsi.