Afbrýðisöm og pirruð vegna ástarsambands systur sinnar

Kylie Jenner er sögð ekki alltof ánægð með þann möguleika að systir hennar, Kendall Jenner, gæti gengið í hjónaband á undan henni.
„Þótt Kylie og Timothée Chalamet hafi verið saman mun lengur, þá telja þeir sem standa þeim næst að Kendall og Jacob Elordi muni ganga í hjónaband á undan og það veldur Kylie bæði afbrýðisemi og pirringi,“ sagði heimildarmaður í samtali við Page Six.
Kylie er farin að þrýsta á Chalamet um að biðja sín, nú þegar samband Kendall og Elordi er orðið sífellt alvarlegra. „Kylie er tilbúin til að trúlofa sig og hefur gert Timothée nokkuð ljóst að hún sér fyrir sér hjónaband í framtíðinni,“ útskýrði heimildarmaðurinn.
„Hún setur honum ekki úrslitakosti eða krefst þess að fá hring, en hún lætur vissulega í ljós hvernig henni líður og vonar að hann komist á þann stað fyrr en síðar. Þetta setur nokkra pressu á Timothée um að stíga næsta skref.“
Hins vegar er Chalamet, sem er þrítugur, ekki alveg tilbúinn til að skuldbinda sig með þeim hætti. „Timothée elskar Kylie og leggur mikinn metnað í sambandið, en hann er einfaldlega ekki kominn á þann stað enn þá,“ segir heimildarmaðurinn. „Það ríkir sú tilfinning að ef hann bæði hennar núna á næstunni, væri það fremur vegna þrýstingsins sem hann finnur fyrir, en vegna þess að hann sé í raun og veru tilbúinn.“
Á hinn bóginn lítur hinn 29 ára gamli Elordi öðruvísi á framtíð sína með Kendall, sem er 30 ára.
„Jacob er hins vegar algjörlega skuldbundinn í sambandi þeirra Kendall,“ segir heimildarmaðurinn. „Honum finnst hann í raun hafa fundið þá réttu og sambandið þeirra þróast mun hraðar. Það ríkir meiri alvara og þroski í sambandi þeirra. Á meðan samband Kylie og Timothée einkennist enn af léttleika og gleði, eru Kendall og Jacob farin að líta alvarlegri augum á framtíðina saman.“
Þessi munur á samböndunum tveimur hefur reynst Kylie, 29 ára, erfiður, en orðrómur um samband hennar og Chalamet fór fyrst á kreik í apríl 2023.
Kylie og barnsfaðir hennar, Travis Scott, hófu samband árið 2017 en gengu aldrei í hjónaband. Þau eignuðust dótturina Stormi í febrúar 2018 og soninn Aire í febrúar 2022. Parið sleit samvistum endanlega í janúar 2023.
„Það sem fer virkilega í taugarnar á Kylie er sú tilhugsun að Kendall gæti trúlofað sig á undan henni, þrátt fyrir að vera í mun nýrra sambandi,“ segir heimildarmaður. „Kylie er tilbúin í næsta kafla með Timothée, en hann er einfaldlega ekki á sama hraða. Að sjá samband Kendall og Jacobs verða alvarlegt svona hratt eykur enn frekar á þrýstinginn.“
Að sögn hefur Kendall íhugað hjónaband með Elordi í marga mánuði. Í ágúst greindi Page Six frá því að hún liti á Elordi sem „mannsefni“. „Hún hefur átt í samböndum við frábæra menn og átt í alvarlegum samböndum áður, en þetta er í fyrsta sinn sem hún hugsar: ‚Ég gæti í raun gifts þessum manni.‘“
Orðrómur um samband Kendall og Elordi fór fyrst á kreik í febrúar. Í júní voru þau farin að ferðast saman og náðist mynd af þeim þar sem þau fögnuðu afmæli hans í ferðalagi til Ástralíu.
Pörin tvö fóru saman út í Los Angeles í maí, eftir að hafa sótt einkasamkvæmi á vegum Fanatics. Á mynd má sjá Elordi við stýrið með Kendall í farþegasætinu, á meðan Kylie og Chalamet sátu þétt saman í aftursætinu ásamt vinkonu sinni, Renell Medrano. Hópurinn virtist vera í góðu skapi á meðan ekið var um borgina; þau hlógu og brostu, þrátt fyrir tilraunir til að hylja andlit sín fyrir ljósmyndurum.
Kendall og Elordi hafa haldið áfram að verja tíma saman síðan þá, en þau mættu meðal annars á Academy Museum Gala-hátíðina í Los Angeles um helgina.
Fyrr á þessu ári ræddi Chalamet framtíðaráætlanir sínar í tengslum við kynningarviðburð í London fyrir kvikmyndina Marty Supreme. Sagðist hann sjá fyrir sér að ganga í hjónaband, en þetta kom fram þegar hann var spurður út í einkalíf sitt í röð hraðra spurninga.
„Heldurðu að þú munir einhvern tímann giftast?“ spurði spyrillinn. „Vá, þetta er svo persónulegt. Þetta er svo persónulegt,“ sagði Chalamet brosandi og bætti við í gríni: „Þú átt eftir að koma mér í vandræði, maður!“ Þótt hann væri ekki spurður beint út í Kylie, svaraði hann spurningunni hiklaust: „Já. Já.“