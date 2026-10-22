Æfirðu reglulega en sérð engan árangur? Einkaþjálfarar benda á sex algeng mistök

Margir leggja hart að sér í líkamsræktinni án þess að sjá þann árangur sem þeir vonast eftir. Ástæðan er þó ekki endilega sú að þeir æfi of lítið. Þvert á móti getur of mikil þjálfun, einhæf áhersla á þolæfingar og óraunhæfar væntingar staðið í vegi fyrir framförum.
Í umfjöllun breska blaðsins The Guardian fara nokkrir reyndir einkaþjálfarar yfir algeng mistök sem fólk gerir í líkamsrækt og útskýra hvernig hægt sé að ná betri árangri með tiltölulega einföldum breytingum.
Byrjar af krafti en gefst fljótt upp
Elizabeth Davies, einkaþjálfari og rithöfundur, segir algengt að fólk byrji á nýrri æfingaáætlun af miklum krafti, mæti fimm sinnum í viku en gefist síðan upp þegar daglegt líf fer að trufla æfingarnar.
Hún ráðleggur fólki að byrja rólega og setja sér raunhæf markmið. Tvær styrktaræfingar á viku, sem fólk nær að sinna reglulega, séu mun betri kostur en metnaðarfull áætlun sem endist aðeins í nokkrar vikur.
Breytir æfingunum of oft
Nick Finney, sem hefur meðal annars þjálfað söngvarana Robbie Williams og Jennifer Lopez, segir marga gera þau mistök að breyta æfingaáætluninni sífellt til að koma í veg fyrir leiða.
Það geti hins vegar hamlað framförum. Mikilvægt sé að endurtaka sömu æfingarnar, bæta tæknina og auka álagið smám saman. Þannig sé hægt að fylgjast með framförum og byggja upp styrk.
Einblínir á þolþjálfun
Hlaup, hjólreiðar og önnur þolþjálfun eru frábær fyrir heilsuna, en David Vaux, höfundur bókarinnar Stronger, varar við því að vanrækja styrktaræfingar.
Með aldrinum fækkar þeim vöðvaþráðum sem sjá um hraðar og kraftmiklar hreyfingar. Það getur leitt til minni vöðvastyrks, skertrar hreyfigetu og aukinnar hættu á byltum.
Hann ráðleggur flestum að stunda styrktarþjálfun tvisvar til þrisvar í viku samhliða reglulegri hreyfingu.
Gerir of mikið án þess að reyna nægilega á vöðvana
Davies segir algengan misskilning að fleiri æfingar og fleiri endurtekningar skili sjálfkrafa betri árangri.
Það sé ekki nauðsynlegt að framkvæma tíu mismunandi æfingar í hverri æfingalotu. Miklu mikilvægara sé að æfa af nægilegri ákefð og láta vöðvana vinna vel.
Hún bendir jafnframt á að sviði í vöðvum sé ekki endilega merki um að æfingin skili tilætluðum árangri.
Ætlar að bæta upp slæmt mataræði með æfingum
Finney segir mataræðið vera eina algengustu ástæðu þess að fólk nær ekki markmiðum sínum.
Margir ofmeti hversu mörgum hitaeiningum þeir brenna í ræktinni og telji sig geta borðað nánast hvað sem er eftir erfiða æfingu.
Hann bendir á að mjög erfið æfing geti aðeins brennt um 150 hitaeiningum meira en rólegri styrktaræfing, þrátt fyrir mun meiri þreytu og álag á líkamann.
Þeir sem vilja léttast þurfi fyrst og fremst að huga að mataræðinu og tryggja að þeir neyti færri hitaeininga en þeir brenna. Hann nefnir um 500 hitaeininga daglegan halla sem mögulegt viðmið, þótt slíkt þurfi að laga að aðstæðum hvers og eins.
Gleymir hitaeiningunum í drykkjunum
Aimee Victoria Long, einkaþjálfari og heilsuráðgjafi, segir marga fylgjast vandlega með matnum sínum en gleyma því sem þeir drekka.
Kaffidrykkir, ávaxtasafar, þeytingar, gosdrykkir og áfengi geti innihaldið óvænt mikið af hitaeiningum sem safnist hratt saman yfir daginn.
Hún ráðleggur þeim sem vilja léttast en sjá lítinn árangur að skoða drykkjarvenjur sínar sérstaklega.
Sameiginleg niðurstaða sérfræðinganna er sú að lykillinn að árangri felist ekki í því að æfa eins mikið og mögulegt er, heldur að æfa skynsamlega, sýna þolinmæði og tileinka sér venjur sem hægt er að viðhalda til lengri tíma.