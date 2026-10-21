Vilja fá umdeilda kvikmynd til Íslands – „Hvers vegna fáum við ekki að sjá hana?“

Anna Laufey Stefánsdóttir og Kristín Ólöf Grétarsdóttir eru mæður og sérfræðingar á sviði stafrænnar velferðar. Þær vilja sjá kvikmyndina The Social Reckoning í kvikmyndahúsum hérlendis og spyrja sig hvaða ástæður eru á baki þess að myndin muni ekki koma á klakann. Þær skrifa um málið í pistli á Vísi.
„Fyrr í þessum mánuði átti kvikmyndin The Social Reckoning að koma í íslensk kvikmyndahús. Við höfum árum saman unnið að stafrænni velferð barna og fjallað um ávanabindandi hönnun tæknirisanna, og biðum myndarinnar því með eftirvæntingu.
The Social Reckoning er ný mynd eftir Aaron Sorkin, handritshöfund The Social Network. Hún segir sögu Frances Haugen, verkfræðings hjá Facebook sem árið 2021 afhenti blaðamanni Wall Street Journal þúsundir innri skjala fyrirtækisins. Skjölin urðu þekkt sem The Facebook Files. Þau sýndu að fyrirtækið vissi af skaðlegum áhrifum miðla sinna en setti þátttöku notenda og hagnað ofar öryggi þeirra. Þetta er saga hugrakkrar konu sem lagði starfsferil sinn að veði svo almenningur fengi að vita sannleikann.
Í kjölfar þess að gögnin voru gerð opinber hafa fjölmörg mál verið höfðuð gegn samfélagsmiðlafyrirtækjum vegna meintra skaðlegra áhrifa miðlanna og ávanabindandi hönnunar þeirra.“
Anna Laufey og Kristín Ólöf segir þessa umræðu snerta hvert einasta heimili á landinu, en myndin verður ekki sýnd hérlendis.
„Myndin er nú sýnd í Danmörku, Svíþjóð, Þýskalandi, Bretlandi og víðar. Hér á landi var hún boðuð í kvikmyndahús í október, en ekkert hefur enn orðið af því,“ segja þær.
„Við höfum rætt við íslensk kvikmyndahús, sem hafa tekið málinu vel, en ekki hefur fengist samþykki erlendis frá að sýna myndina á Íslandi.
Kannski réð dræm aðsókn fyrstu sýningarhelgina í Bandaríkjunum úrslitum. Kannski hafa misjafnir dómar gagnrýnenda haft áhrif, þótt viðtökur áhorfenda hafi verið heldur jákvæðari. Kannski hefur myndin einfaldlega ekki náð nægilegri athygli.“
Konstantín Mikaelsson, framkvæmdastjóri Smárabíós, sagði við Vísi í síðustu viku að dræmar viðtökur, hjá bæði gagnrýnendum og áhorfendum, væri ástæðan fyrir því að hætt hafi verið við sýningu hérlendis.
En hvað ef ástæðan er önnur?
„En hvað ef ástæðan er önnur? Hvað ef við erum að missa af mikilvægri samfélagsumræðu vegna þess að mynd sem varpar ljósi á óþægilegar staðreyndir fær ekki tækifæri til að ná til almennings?“ spyrja Anna Laufey og Kristín Ólöf.
„Ákvörðunin skiptir máli því sjaldan hefur umfjöllunarefni kvikmyndar átt jafn brýnt erindi við samfélagið okkar. Því er mikilvægt að gefa almenningi tækifæri til að sjá mynd sem fjallar um málefni sem snerta okkur öll, ekki síst börnin okkar.“
Þær segja þetta ekki einungis snúast um eftirspurn og miðasölu. „H eldur einnig um samfélagslega ábyrgð dreifingaraðila og kvikmyndahúsa. Sýning myndarinnar gæti skapað vettvang fyrir nauðsynlega umræðu, aukið vitund almennings og stuðlað að jákvæðum samfélagslegum breytingum.“
Anna Laufey og Kristín Ólöf skora á alla sem geta haft áhrif á dreifingu myndarinnar að beita sér fyrir því að hún verði sýnd í íslenskum kvikmyndahúsum. „Þó ekki væri nema í takmarkaðan tíma eða á sérsýningum. Við erum tilbúnar að leggja okkar af mörkum, til dæmis með þátttöku í sérsýningu og umræðum í kjölfarið,“ segja þær.
„Komist myndin ekki í bíó, vonum við að hún verði að minnsta kosti aðgengileg á íslenskum streymisveitum sem fyrst.“