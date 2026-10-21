Romeo Beckham á hraðri leið fram úr Brooklyn - „Erfitt fyrir hann“

Það gæti verið að Romeo Beckham verði farsælasti Beckham-bróðirinn, eldri bróður sínum til ama. The Sun greinir frá.
Samkvæmt breska miðlinum er Romeo á hraðri leið með að verða farsælli en bróðir hans, Brooklyn Beckham. Það er líka ekkert leyndarmál að það andar köldu milli þeirra og hefur gert það í nokkur ár. Brooklyn er í engu sambandi við systkini sín og foreldra og hefur fjölskyldudramað verið mikið í fréttum.
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Þetta byrjaði allt sumarið 2022, þá voru háværar sögusagnir á kreiki um að kalt væri á milli Victoriu og Nicolu vegna þess að Nicola hafi neitað að klæðast brúðarkjól sem Victoria hannaði, en sagt er að Nicola hafi ætlað að gera það og síðan skipt um skoðun. Erlendir miðlar greindu frá því að þær „þola ekki hvor aðra og talast ekki við.“
Síðan þá hefur dramað undið upp á sig og var greint frá því í sumar að Brooklyn væri hættur að tala við fjölskyldu sína.
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Romeo er 24 ára og lagði fótboltaskóna á hilluna fyrir tveimur árum eftir að hafa spilað með varaliðum Brentford og Inter Miami.
Hann hefur einnig getið sér gott orð sem fyrirsæta og stofnaði nýverið eigið fatamerki, Intra.
Ekki nóg með það þá fer hann með frumraun sína í leiklist í frönsku kvikmyndinni Forty Love. Hún verður frumsýnd í nóvember en stiklan hefur vakið mikla athygli. Horfðu á hana hér að neðan.
Samkvæmt The Sun er Brooklyn ekki hæstánægður með velgengni bróður síns sem mörgum þykir skyggja á hans afrek.
„Það er erfitt fyrir hann að horfa á bróður sinn frá hliðarlínunni lifa lífinu sem hann sá fyrir sér einu sinni,“ segir heimildarmaður The Sun.
„Í flestum fjölskyldum er einhver systkinarígur og allir vona að þetta hafi ekki áhrif á drengina. En fólk hefur tekið eftir því að árangur Romeo er að hafa áhrif á Brooklyn.“