Reynd flugfreyja gefur undarlegt ferðaráð – Settu ferðatöskuna í baðkarið

Reynd flugfreyja mælir með því að ferðamenn setji töskurnar sínar alltaf fyrst í baðkarið þegar þeir koma inn á hótelherbergi í fyrsta sinn. Það er til að tryggja að þeir taki ekki einhverjar óvænta ferðalanga með sér heim.
Hin argentínska Barbara Bacilieri, eða Barbie Bac sem hefur starfað sem flugfreyja í 14 ár á Spáni og á milljónir fylgjenda á TikTok og Youtube, gefur fylgjendum sínum reglulega góð ferðaráð. Eitt þeirra hefur vakið sérstaka athygli. Það er að hún mælir með því að ferðamenn setji alltaf ferðatöskur sínar í baðkarið þegar þeir koma í fyrsta skipti inn á hótelherbergi.
„Settu ferðatöskuna í baðkarið á hótelherberginu áður en þú opnar hana. Láttu hana standa þar, lokaða, á meðan þú skoðar herbergið,“ segir hin 34 ára Barbara við miðilinn Creator Zone. Sérstaklega þurfi að skoða vel rúmið og gólfteppið. „Veggjalýs eru mjög alvarlegt vandamál og þær geta laumast inn í farangurinn þinn og komið með þér heim.“
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Bendir hún á að veggjalýs geta leynst djúpt inni í dýnum, í rúmstokkum og jafn vel í bólstruðum húsgögnum, eins og sófum. Þær laumi sér oft ofan í ferðatöskur, fara með ferðamanninum heim og þá er fjandinn laus.
Ef ferðataskan er ofan í baðkarinu eru litlar líkur á að veggjalúsin komist ofan í hana. Yfirborðið er hart en lúsin þrífst í textíl.
„Skoðaðu sauma dýnunnar, höfuðgaflinn og farangursgrindina. Ef þú finnur skordýr eða vísbendingar sem vekja grunsemdir skaltu hafa töskuna þína lokaða, láta móttökuna vita og biðja um annað herbergi,“ segir hún.