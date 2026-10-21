Ragnhildur nýbúin að eiga afmæli og ætti að vera óhamingjusöm - En þetta er raunin

Ragnhildur Þórðardóttir, betur þekkt sem Ragga Nagli, segir marga gera sömu mistök beint eftir æfingu, að borða ekki nóg kolvetni. Hún útskýrir málið í nýjum pistli á Facebook, en pistlar hennar um heilsu á mannamáli hafa notið mikilla vinsælda um árabil.
Ragnhildur er sálfræðingur með áherslu á heilsusálfræði og lærður einkaþjálfari.
47 ára en engin miðaldrakrísa
Ragnhildur varð 47 ára fyrir þremur vikum og birtir mynd frá afmælisdeginum á Facebook.
„Naglinn ætti að vera akkúrat núna á mesta lágpunkti hvað varðar hamingjuna því samkvæmt rannsókn sem skoðaði sambandið milli hamingju og aldurs í 130 löndum (David G. Blanchard, National Bureau of Economic Research,2020) þá er hamingjan U-laga og við 47 ára aldurinn er fólk í hvað mestri tilvistarkreppu, miðaldrakrísu og depurð. Þá hefur fólk mestar áhyggjur af elli kellingu með hrukkum, breytingaskeiðseinkennum, gráum hárum, skalla, lausari húð, signum augnlokum,“ segir hún.
„Eftir 47 ára á hamingjan að byrja að stíga aftur en eftir þann aldur segja flestir að þeim fari að líða betur samkvæmt fyrrnefndri rannsókn.“
Dásamlegt að eldast
Ragnhildur segir að þetta gæti ekki verið fjarri sanni. „Því það dásamlegasta við að eldast er að þér verður meira og meira drull um hvað öðrum finnst. Þú hefur sjálfstraustið til að setja skýrari mörk. Þú hefur öðlast reynslu í gegnum lífið. Þú treystir kviðfinningunni betur. Þú veist hvaða framkomu þú lætur bjóða þér og hvað ekki. Þú ferð að velja fólk inn og út úr lífinu eftir hvernig þér líður í návist þeirra. Hættir að svitna á rasskinnunum ef einhver er fúll. Ert ekki lengur eins og útspýtt hundsskinn að laga tilfinningar annarra.
Þú hættir að spyrja hvað þú þurfir að gera til að bæta sambandið og spyrð frekar hvort sambandið sé gott fyrir taugakerfið þitt. Og allt þetta stuðlar að hamingju sem mælist á Richter kvarða. Hrukkur eru bara merki um hversu oft þú hefur brosað og hlegið.“