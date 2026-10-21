Opnar sig loksins um hvað réði úrslitum um flutninginn aftur til Bretlands

Harry prins flutti aftur til Bretlands ásamt eiginkonu sinni, Meghan Markle, og börnum þeirra tveimur til að skapa „tækifæri fyrir fjölskylduna.“
„Að geta sent börnin í breskan skóla hefur skipt mig miklu máli,“ sagði Harry um börn sín, Archie, sjö ára og Lilibet, fimm ára, einlægu viðtali við tímaritið GQ.
„Ég vissi ekki hversu mikilvægt þetta var mér,“ bætti hann við. „Ég hélt alltaf að þetta væri eitthvað sem ég, eða við, myndum reyna að gera, en nú eru þau búin að vera í skólanum í tvær vikur.“
Harry sagði að Lilibet og Archie elskuðu nýja skólann sinn og hefðu fengið tækifæri til að öðlast „allt aðra upplifun.“
„Engar áhyggjur, ég er ekki að gagnrýna bandaríska skóla,“ tók hann fram. „En ég tel að fyrir 7 og 5 ára börn sé það afar mikilvægt í dag að geta borið þetta saman og fengið tvær gjörólíkar menningarlegar upplifanir.“
Harry sagði einnig að hann hefði flutt aftur til Bretlands til að vera nær fjölskyldu sinni, en samband hans við föður hans, Karl III Bretakonung, og bróður hans, Vilhjálm prins, rofnaði eftir að hann sagði sig frá konunglegum skyldum og flutti til Bandaríkjanna.
„Að vera kominn aftur nær fjölskyldu minni og vera aftur á breskri grund í lengri tíma en bara nokkra daga eða viku hér og þar, skilurðu?“ sagði Harry. „Þannig að það er gott að vera kominn aftur,“ sagði hann.
„Það hefur verið gott að vera nálægt vinum og fjölskyldu, og börnum vina okkar líka... að geta skipulagt endalausar leikstundir til að hjálpa börnunum okkar að koma sér vel fyrir.“
Harry, Markle og börn þeirra fluttu til Bretlands í ágúst, meira en sex árum eftir að hjónin sögðu skilið við konungsfjölskylduna og fluttu til Norður-Ameríku.
Þótt Harry eigi í erfiðu sambandi við fjölskyldu sína, greindi miðillinn Page Six frá því í einkaviðtali að Harry vildi vera nærri Karli (77 ára), sem glímir nú við krabbamein.
Eftir flutninginn hafa hjónin verið að koma sér fyrir. Í síðustu viku fóru þau til Nottingham, en þetta var í fyrsta sinn sem þau komu fram opinberlega saman eftir að þau sneru aftur til Bretlands. Hjónin hittu meðlimi Hubb Community Kitchen í matvælaaðstoðinni Himmah Hub, heimsóttu Epic Partners og fylgdust með leiklistarnámskeiði sem André Squire stýrði í vinnustofunni.