Mögnuð breyting á systrunum - Hafa misst samtals um 300 kíló

Það er ótrúlegur munur á systrunum Amy og Tammy Slaton, en þeim hefur báðum tekist að léttast gífurlega og lifa heilsusamlegra lífi.
Systurnar eru stjörnur raunveruleikaþáttanna 1000-lb Sisters á TLC.
Þær voru samtals 1000 pund, eða 450 kíló, þegar fyrsti þátturinn fór í loftið þann 1. janúar 2020. Amy byrjaði að léttast í kjölfarið á meðan Tammy þyngdist verulega áður en hún léttist síðan. Samtals hafa þær misst um 320 kíló.
Þyngdartap er oft ekki línulegt. Á meðan Amy gekk vel að léttast átti Tammy erfitt með að þyngjast ekki. Tammy varð þekkt fyrir skapgerð sína og hafa margir aðdáendur gagnrýnt hana í gegnum árin fyrir að vera reiða og afbrýðisama út í systur sína. Hún átti það einnig til að kenna öðrum um þyngdaraukningu sína.
Árið 2022 gekkst Tammy undir offituaðgerð og hefur síðan þá lést mikið, um 225 til 250 kíló. Hún lét fjarlægja aukahúð síðasta sumar.
Í lok október í fyrra gekk Amy í það heilaga með Brian Lovvorn. „Ég er ekki lengur einmana því ég hef fundið sálufélaga minn, Brian,“ sagði Amy við People.
Frozen-brúðkaup
Nú er komið að Tammy að gifta sig. Hún og unnusta hennar, Andrea Dalton, ætla að ganga í það heilaga í desember.
Tammy ræddi um brúðkaupsundirbúninginn í þætti af 1000-lb Sisters og sagði að það yrði vetrarþema, innblásið af Disney-myndinni Frozen.