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Fókus

Mögnuð breyting á systrunum - Hafa misst samtals um 300 kíló

Fókus
Miðvikudaginn 21. október 2026 09:46
Mynd/TLC

Það er ótrúlegur munur á systrunum Amy og Tammy Slaton, en þeim hefur báðum tekist að léttast gífurlega og lifa heilsusamlegra lífi.

Systurnar eru stjörnur raunveruleikaþáttanna 1000-lb Sisters á TLC.

Þær voru samtals 1000 pund, eða 450 kíló, þegar fyrsti þátturinn fór í loftið þann 1. janúar 2020. Amy byrjaði að léttast í kjölfarið á meðan Tammy þyngdist verulega áður en hún léttist síðan. Samtals hafa þær misst um 320 kíló.

Systurnar í dag.

Þyngdartap er oft ekki línulegt. Á meðan Amy gekk vel að léttast átti Tammy erfitt með að þyngjast ekki. Tammy varð þekkt fyrir skapgerð sína og hafa margir aðdáendur gagnrýnt hana í gegnum árin fyrir að vera reiða og afbrýðisama út í systur sína. Hún átti það einnig til að kenna öðrum um þyngdaraukningu sína.

Systurnar að ræða um brúðkaupið. Mynd/TLC

Árið 2022 gekkst Tammy undir offituaðgerð og hefur síðan þá lést mikið, um 225 til 250 kíló. Hún lét fjarlægja aukahúð síðasta sumar.

Í lok október í fyrra gekk Amy í það heilaga með Brian Lovvorn. „Ég er ekki lengur einmana því ég hef fundið sálufélaga minn, Brian,“ sagði Amy við People.

Tammy og unnusta hennar, Andrea. Mynd/TLC

Frozen-brúðkaup

Nú er komið að Tammy að gifta sig. Hún og unnusta hennar, Andrea Dalton, ætla að ganga í það heilaga í desember.

Tammy ræddi um brúðkaupsundirbúninginn í þætti af 1000-lb Sisters og sagði að það yrði vetrarþema, innblásið af Disney-myndinni Frozen.

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