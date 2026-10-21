Lýsir því yfir í viðtali að hann vilji sættir - Hvernig mun Vilhjálmur bregðast við ?

Vilhjálmur prins mun ekki hafa samband við Harry prins í bráð, þrátt fyrir að sá síðarnefndi hafi nýlega opinberlega óskað eftir sáttum.
„Mun Vilhjálmur svara? Ég yrði mjög hissa ef hann svaraði opinberlega,“ sagði Tom Sykes, Evrópuritstjóri hjá The Daily Beast og höfundur fréttabréfsins The Royalist, í samtali við Page Six á þriðjudag. „Hann gerir það aldrei, og þögn hans er í raun svarið.“
Blaðamaðurinn, sem fjallar um konungsfjölskylduna, benti á að Harry og Vilhjálmur hafi ekki talað saman síðan 2022, og að nýlegt viðtal Harrys við tímaritið GQ muni ekki „breyta því.“
„Hefur þetta farið í taugarnar á honum? Ég er viss um það,“ hélt Sykes áfram. „Að fá fyrirlestur á opinberum vettvangi um sátt, frá þeim aðila sem olli vandamálinu, er einmitt það sem Vilhjálmur á mjög erfitt með að fyrirgefa. „Að leggja ábyrgðina á herðar hans í gegnum tímarit er ekki leiðin til að bæta samband.“
Í viðtali við tímaritið GQ, sem birt var á þriðjudag, viðurkenndi Harry að hann vildi bæta sambandið við eldri bróður sinn, en þeir hafa fjarlægst hvor annan.
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Hann hélt því hins vegar einnig fram að „sumir vilji ekki að þetta gangi upp.“ „Ég vil að þetta gangi upp. Auðvitað vil ég það,“ hélt hann áfram. „Miðað við allt annað sem er að gerast í heiminum er það mikilvægasta að sættast. Það er kjarninn í málinu.“
Þótt orð hans mætti skilja þannig að aðrir meðlimir konungsfjölskyldunnar væru andvígir því að bræðurnir sættust, vísaði fulltrúi Harry því á bug. „Þetta var alls ekki meint sem skot á bróður hans eða nokkurn annan í fjölskyldunni,“ sagði talsmaður hans og bætti við: „Ummælin féllu í almennu samhengi og beindust alls ekki að fjölskyldu hans.“
Harry, 42 ára, og Vilhjálmur, 44 ára, hafa átt í stirðu sambandi síðan Harry og eiginkona hans, Meghan Markle, létu af konunglegum skyldum sínum og fluttu til Kaliforníu árið 2020.
Eftir að þau fluttu í burtu ræddu Harry og Markle ítrekað um einkamál fjölskyldunnar í fjölmörgum viðtölum, sem og í endurminningabók Harrys frá árinu 2023, Spare. Í bókinni hélt Harry því fram að Vilhjálmur hefði ráðist á hann líkamlega í átökum sem snerust um Markle. Harry sagði að Vilhjálmur hefði lýst Markle sem „erfiðri“, „ónærgætinni“ og „óþægilegri í umgengni“.
Þá hélt Harry því fram að Vilhjálmur hefði varað hann við því að biðja Markle um að giftast sér, með þeim rökum að sambandið þróaðist of hratt.
Harry sakaði einnig Vilhjálmur og eiginkonu hans, Kate Middleton, um að hafa hvatt sig til að klæðast nasistabúningi í einkasamkvæmi árið 2005, þar sem þemað var „innfæddir og nýlenduherrar“.
Óljóst er hvort Harry hafi nokkurn tímann beðið Vilhjálm eða Katrínu beinlínis afsökunar vegna þessara ásakana, en Harry hefur enn ekki sest niður til málsverðar með bróður sínum síðan hann flutti aftur til Bretlands í ágúst.
Í viðtali við tímaritið GQ sagði Harry að hjónin hefur flutt aftur til Bretlands til að skapa „tækifæri fyrir fjölskylduna“ og tók fram að hann vildi að börn þeirra gengju í breska skóla.
Við heimkomuna tók Karl konungur skýrt fram, öllum til upplýsingar, að hjónin myndu áfram teljast einkaaðilar og ekki taka að sér nein opinber konungleg verkefni. Í síðustu viku komu Harry og Markle fram opinberlega saman í fyrsta sinn síðan þau fluttu aftur til Bretlands, en það gerðist í Nottingham á Englandi.
Þótt Harry og Vilhjálmur eigi enn í útistöðum hafa Harry og faðir hans stigið skref í átt að sáttum.