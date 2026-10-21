Létti sig og er óþekkjanlegur í nýjustu mynd sinni

Leikarinn Dwayne Johnson, The Rock, fer með hlutverk Chicken Man í myndinni Lizard Music sem kemur út árið 2027. Í henni hefur Johnson breyst í 70 ára gamlan mann.
Leikarinn er enginn nýgræðingur þegar kemur að miklum líkamlegum breytingum fyrir hlutverk, en í þetta sinn hefur hann létt sig verulega.
Johnson sást í Brooklyn á þriðjudaginn (20. október) við tökur á myndinni sem er fantasíumynd í leikstjórn Benny Safdie og byggir á samnefndri bók.
Í myndinni leikur Johnson 70 ára mann sem gengur undir nafninu Chicken Man. Myndir frá tökustað, sem hafa ratað á netið, sýna hvernig persóna Johnsons mun líta út. Með grátt hár og eldra yfirbragð klæddist Johnson veiðimannahúfu og kápu. Hann sást ganga um götur Brooklyn með pizzusneið í hönd, ásamt mótleikara sínum, Theo Clark Leber.
Fyrir Lizard Music ræddi Johnson þær breytingar sem hann hefur gert á líkama sínum fyrir nýlegar kvikmyndir, þar á meðal fyrir hlutverk sitt á móti Emily Blunt í myndinni The Smashing Machine.
The Rock sagði við UNILAD í fyrra: „Ég þyngdist um 14 kíló til að leika Mark Kerr, en fór svo aftur niður í mína venjulegu þyngd, sem er um 113 kíló. Ég er núna í því ferli að léttast fyrir hlutverk þar sem ég leik 70 ára gamlan mann, þannig að þyngdartapið er í gangi. Við höfum tíma til þess, sem er mjög gott. Þetta er ekkert ýkt eða öfgafullt. Ég hlakka mikið til, því þetta er enn eitt tækifærið til að sökkva mér algjörlega ofan í hlutverkið og hverfa inn í það.“
Johnson sagði enn fremur að það að taka að sér hlutverk í kvikmyndum á borð við The Smashing Machine og Lizard Music hafi gert honum kleift að stíga út fyrir þægindarammann.
„Mér fannst ég vera tilbúinn til að brjótast út og rífa niður allar væntingar og það kerfi sem hefur verið í kringum mig,“ sagði hann. „Þetta er ný hlið sem ég get nálgast og kannað, en hún hefur verið til staðar allan tímann. Ég hef bara ekki sett mig í þá stöðu að geta gert þetta. Mér fannst hlutirnir smella saman á þann hátt sem raun bar vitni. Ég fann fyrir lítilli rödd innra með mér sem sagði: „Heyrðu, þú getur gert meira. Það er meira í boði.““
Lizard Music kemur út á jóladag árið 2027. Meðal annarra leikara í myndinni eru Rachel McAdams, Colman Domingo, David Krumholtz, Jeff Goldblum, Alicia Silverstone og Regina Hall.
Myndin segir frá ungum dreng sem „rekst á undarlega eðlutónlistarmenn í sjónvarpinu seint um kvöld, sem leiðir til þess að hann kynnist sérkennilegum manni sem á aldraðan hænsnfugl.“