Halla afhjúpar sönnu söguna á bak við leyndarmálið: „Mér var brugðið við þessa uppljóstrun“

Hulunni var svipt af leyndarmáli Höllu Gunnarsdóttur, formanns VR, í morgun. Bætti hún um betur og afhjúpaði sönnu söguna þar að baki.
„Halla á sér leyndarmál sem snýst um þungunarpróf norður í Árneshreppi á Ströndum. Þannig var mál með vexti fyrir nokkrum árum að þrjú þungunarpróf komu í Kaupfélagið í Norðurfirði. Þótti þetta benda til þess að einhver í héraðinu væri í barneignarhugleiðingum. Íbúar fylgdust grannt með hillunni þar sem þungunarprófin voru til að sjá hvort hinn grunaði hefði gefið sig fram,“ segir í dálki Mannlífs í morgun.
„Halla var á þessum tíma ferðamaður í hreppnum og heyrði af ráðgátunni. Hún var þunguð af sínu fyrsta barni en ákvað að bregða á blekkingarleik og laumaðist til að kaupa eitt af þremur þungunarprófunum. Vart var um annað rætt í hreppnum eftir það og vonir manna fóru vaxandi um að fjölgunar væri að vænta og hugsanlega ætti ein af þremur konum á barneignaaldri í hreppnum von á sér. En háólétt Halla hló alla leið til Reykjavíkur með þungunarpróf í farangrinum.“
Reynir hinn raunverulegi þolandi
Halla tók þetta kómíska leyndarmál lengra og segir að hinn raunverulegi þolandi í málinu sé Reynir Traustason, fyrrverandi ritstjóri Mannlífs. Halla segir í færslu á Facebook að hún hafi vissulega keypt þungunarpróf, á þeim tíma hafi Reynir verið skálavörður á Ströndum.
„Hann var þá skálavörður í skála Ferðafélags Íslands og hóf hvern dag á því að ganga niður í kaupfélag og telja þungunarprófin, athuga hvort eitthvert þeirra hefði selst. Þorpið þurfti sárlega á börnum að halda til að leggjast ekki af og kaupfélag eins og þetta pantar ekkert þungunarpróf nema einhver óski sérstaklega eftir því. Kaupfélagsstjórinn gaf ekkert uppi, hún hélt trúnað við sitt samfélag eins og góðum embættismönnum sæmir,“ segir Halla.
„Ég gat auðvitað ekki á mér setið og skrapp í kaupfélagið og spurði hvort þar væri nokkuð hægt að fá óléttupróf. Það sást reyndar þegar dálítið á mér, komin 4 mánuði á leið minnir mig, en stoltið hjá kaupfélagsstjóranum leyndi sér ekki, það er alltaf gott að eiga til það sem um er spurt. Og eftir því sem ég kemst næst gaf hún þetta aldrei upp þótt Reynir reyndi að ganga á hana.“ Því hafi svo verið kjaftað í Reyni löngu síðar hver hafi keypt þungunarprófið.
„Svo skilst mér að eftir allt þá hafi enginn pantað þungunarprófin, kaupfélagsstjórinn fór víst línuvillt og hafði ætlað sér að panta nokkra pakka af þorskhnökkum.“
Reynir sagði þá í athugasemd:
„Mér var brugðið við þessa uppljóstrun. Reyndar er ekki enn komið nýtt barn í hreppnum.“