Geymir þú brauðið á þessum stað? Þá ættirðu að hugsa þig tvisvar um

Hvar er best að geyma brauð svo það haldist ferskt sem lengst? Í ísskápnum, plastpoka eða brauðkassa? Bakarar segja að margir geri mistök þegar kemur að geymslu brauðs.
Í umfjöllun breska dagblaðsins The Guardian er rætt við þrjá bakara sem deila ráðum sínum um hvernig best sé að geyma brauð svo það haldist ferskt sem lengst.
Sophia Handschuh, annar stofnenda bakarísins Sourdough Sophia í Lundúnum, segir að sjálf geymi hún brauð við stofuhita í pappírspoka, gjarnan þeim sama og það kemur í úr bakaríinu.
„Það er líklega besta leiðin. Ekkert plast,“ segir hún.
Rachel Morgan, annar stofnenda bakarísins Twelve Triangles í Edinborg, tekur undir þetta en varar jafnframt við brauðkössum.
„Ég myndi forðast brauðkassa. Hann getur haldið raka inni, þannig að brauðið verður svolítið sveitt. Það mýkir skorpuna og eykur hættuna á myglu.“
Florin Grama, bakari hjá Tarn Bakery í Lundúnum, segir hins vegar að ein geymsluaðferð sé sérstaklega slæm, það er að setja brauðið í ísskáp.
„Það er það versta sem þú getur gert. Brauðið verður gamalt á um það bil einum degi,“ segir hann.
Ástæðan er sú að breytingar á sterkju brauðsins ganga hraðar fyrir sig í kæli og valda því að það harðnar.
Ef brauðið er farið að missa ferskleikann segir Handschuh að hægt sé að fríska upp á það með því að hita það í ofni í fimm til tíu mínútur.
Ef ekki stendur til að borða brauðið á næstu dögum sé hins vegar best að frysta það. Grama mælir með því að skera það fyrst í sneiðar svo hægt sé að taka aðeins það magn sem þarf hverju sinni og setja beint í brauðristina.
Þó fer það eftir brauðtegundinni hvaða geymsluaðferð hentar best. Pappírspokar henta einkum brauði með stökkri skorpu en lokaðar umbúðir geta verið betri kostur fyrir mjúkt brauð.