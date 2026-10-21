Gagnrýnir frumraun Kylie Jenner hjá Victoria’s Secret og fyrirtækið harðlega: „Hún er ekki með líkama fyrirsætu“

Adrianne Curry gagnrýndi Victoria’s Secret-tískusýninguna harðlega fyrir að fá Kylie Jenner til að koma fram á sýningunni á sunnudagskvöldið, og sagði að raunveruleikastjarnan hefði ekki „líkama fyrirsætu“.
Curry, sem sigraði í fyrstu þáttaröðinni af America’s Next Top Model og er nú 44 ára, lét þessi orð falla í beinu streymi á mánudag. Hún sagði: „Ekkert illa meint gagnvart Kylie Jenner... en þú ert ekki fokking fyrirsæta.“„Ég skil ekki hvers vegna þær létu hana vera í „mega-brjóstahaldaranum“,“ bætti Curry við.
Adrianne Curry calls out Victoria’s Secret for choosing Kylie Jenner to wear its $50 million Fantasy Bra. "She doesn't have a model's body." https://t.co/54h373Hjcr
— Skywalker (@skywalker_c3po) October 20, 2026
Hún átti þar við Fantasy Bra-brjóstahaldarann, sem er skreyttur demöntum og metinn á 50 milljónir dollara, en Jenner klæddist honum á tískupallinum ásamt hinum goðsagnakenndu englavængjum vörumerkisins.
„Þetta er ætlað drottningu kvöldsins,“ hélt Curry áfram. „Þetta er ætlað aðalengli Victoria’s Secret. Þetta er eins og að vera kosin drottning skólaballsins, en svo gefa þeir þetta bara Jenner.“
Brjóstahaldarinn, sem var hannaður í samstarfi við Jacob & Co og skreyttur 4.410 náttúrulegum demöntum, þar á meðal 75,54 karata skærgulum demanti, er, að sögn Victoria’s Secret, „einstakt meistaraverk.“
Hann var sýndur á Jenner sem helsta aðdráttarafl sýningarinnar, í samræmi við hefð fyrir svokölluðum Fantasy Bra sem nær aftur til ársins 1996.
Curry var svo ósátt við að Jenner skyldi fá að taka þátt í sýningunni að hún kallaði hið þekkta undirfatamerki „brandara.“ „Árið 2010 hefði ég sagt að Victoria’s Secret stæði fyrir eitthvað,“ sagði hún. „Nú er það algjörlega þýðingarlaust.“
Curry gagnrýndi einnig harðlega núverandi áherslu vörumerkisins á fjölbreytileika í hópi fyrirsæta sinna.
„Ég gæti í raun mætt á staðinn, vantað bæði handlegg og fótlegg, og þeir myndu segja: Guð minn góður, já, hún er fullkomin. Hvernig uppfyllti ég skilyrðin? Þig vantar útlimi. Ó, hvað þetta er göfugt. Þetta krefst engrar færni,“ sagði hún reið.
Curry nefndi Adriönu Lima sem dæmi og sagði að Victoria’s Secret „þori ekki að taka sénsinn á nýjum fyrirsætum sem þeir finna úti á götu í Brasilíu“ en benti á að það hafi einmitt verið þannig sem þeir fundu Lima.
„Hún var enginn áhrifavaldur. Enginn þekkti hana,“ sagði Curry og bætti við að Lima, sem gekk tískupallinn í 21. sinn á sunnudag, 45 ára að aldri, hafi verið „fullkomin“.
„Victoria’s Secret bjó áður til stórstjörnur; vörumerkið þurfti ekki að reiða sig á sýndardygðir eða frægð annarra til að ná árangri.“ Curry sagði að vörumerkið þyrfti nú að „treysta á fyrrverandi fyrirsætur Victoria’s Secret“ þar sem það væri „að fagna Kylie Jenner þarna uppi“ í stað þess að leita að nýju hæfileikafólki.
Þótt skoðanir Curry hafi fengið hljómgrunn á X, þar sem margir tóku undir að hún hefði „ekki rangt fyrir sér“, komu einnig fram mótrök. Einn notandi á X sakaði hana til dæmis um afbrýðisöm vegna afstöðu hennar. Annar grínaðist með að ummæli Curry væru dæmi um „fyndnustu deilu milljarðamæringa á árinu.“
Tískusýningin sem fór fram í Los Angeles á sunnudag var stjörnum prýdd. Þar voru mætt kærasti Kylie, Timothée Chalamet og móðir hennar, Kris Jenner. Tate McRae kom fram – klædd í undirföt – á meðan fyrirsætur gengu um tískupallinn. Aðrar fyrirsætur, þar á meðal Barbara Palvin, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Precious Lee, Amelia Gray Hamlin og margar fleiri, komu einnig fram á þessari virtu árlegu sýningu.