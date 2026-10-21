Fékk áfall þegar hún sá myndirnar og hefur þyngst um tæp 14 kíló

Sjónvarpsstjarnan Kelly Osbourne greinir frá því að hún sé búin að þyngjast um tæp 14 kíló og henni líði betur, en margir hafa haft miklar áhyggjur af heilsu hennar undanfarið.
Kelly byrjaði á Ozempic fyrir nokkrum árum og grenntist mikið, en hún léttist enn meira eftir andlát föður síns, Ozzy Osbourne.
Fólk hafði miklar áhyggjur af heilsufari hennar þegar hún mætti á BRIT-verðlaunahátíðina í febrúar ásamt móður sinni.
„Til fólksins sem finnst það fyndið og andstyggilegt þegar það skrifar athugasemdir á borð við: „Ertu veik?“, eða „Hættu á Ozepmpic, þú lítur illa út“. Pabbi minn var að deyja og ég er að gera mitt besta, það eina sem ég hef til að lifa fyrir í dag er fjölskyldan mín,“ sagði Kelly í febrúar.
Líður betur
Í nýlegu viðtali við The Sun segir Kelly að henni hafi brugðið þegar hún sá myndirnar frá BRIT-verðlaunahátíðinni. „Ég vissi ekki að ég liti svona út fyrr en ég sá myndirnar,“ sagði hún.
„Ég trúði ekki eigin augum þegar ég sá myndirnar. Ég var jafn hissa og allir hinir. En ég var ekki með átröskun, ég bara gat ekki hugsað um mig sjálfa. Mér var svo óglatt.“
Kelly sagði að sér liði betur núna og hún hefði þyngst um tæp 14 kíló. Hún hefur unnið mikið í sjálfri sér með aðstoð sálfræðings og lífsþjálfa.