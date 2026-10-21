Blaðamaður keypti ólögleg peptíð og lét rannsaka innihaldið - Þetta var niðurstaðan

Undanfarið hefur peptíðlyfið Reta eða Retatrutide verið sérstaklega áberandi í umræðunni, en um er að ræða þyngdarstjórnunarlyf sem enn er á tilraunastigi hjá fyrirtækinu Eli Lilly. Þrátt fyrir að lyfið hafi ekki verið samþykkt af lyfjayfirvöldum er það engu að síður komið í framleiðslu og sölu á svörtum markaði víða um heiminn, þar með talið á Íslandi.
Eftirspurnin er gríðarleg, en þar sem fólk kaupir lyfið með óhefðbundnum og ólöglegum hætti getur það ekki verið visst um að varan sem það kaupir sé örugg eða að þarna sé í raun og veru um Retatrutide að ræða. Hafa heilbrigðisyfirvöld víða um heiminn varað við notkun ólöglegra peptíða en það virðist þó ekki hemja eftirspurnina.
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Blaðamaðurinn Adam Yamaguchi hjá CBS-fréttastofunni ákvað að leggjast í rannsóknarvinnu.
Ekki til manneldis
Adam hafði samband við vefsíðu sem segist selja Retatrutide, eða Reta eins og það er gjarnan kallað. Vefsíðan heitir Reset Wellness, fyrirtæki sem er rekið af hjúkrunarfræðingi, og pantaði þar 20 milligrömm af Reta. Þegar hann gekk frá kaupunum fékk hann skilaboð um að hann fengi heilbrigðisskoðun hjá fyrirtækinu en viku síðar fékk hann lyfið í hendurnar án þess að hafa rætt við kóng né prest, hvað þá að nokkuð mat hefði farið fram á heilsufari hans.
Hann keypti einnig Reta frá líkamsræktarfyrirtæki í Flórída sem kallast Bodystreet Jupiter en það eina sem hann þurfti að gera þar var að lýsa því yfir að hann væri í nægilegri yfirþyngd samkvæmt BMI-kvarðanum. Þegar hann gekk frá kaupunum fékk hann skilaboð um að læknir myndi fara yfir upplýsingarnar sem hann hefði veitt en þegar lyfið barst honum í pósti hafði hann hvorki rætt við kóng né prest.
Eins tókst blaðamanninum að kaupa Reta í ónefndri hverfissjoppu. Glasið var með einföldum viðvörunarmiða sem á stóð: Aðeins til notkunar við rannsóknir, ekki til manneldis.
Samkvæmt Reshma Ramachandran, lækni sem starfar við Yale-háskóla, sætir það mikilli furðu hversu auðvelt er að kaupa peptíð í dag, jafnvel þó að fólk sem taki inn lyfið sé í raun að gera sjálft sig að tilraunadýrum lyfs sem hvergi hefur fengist staðfest að sé öruggt til almennrar notkunar.
Lét rannsaka glösin
Blaðamaðurinn leitaði svo til Jason Galpin, rannsakanda við háskólann í Iowa, og bað hann að efnagreina lyfin sem hann hafði keypt. Lyfin sem blaðamaðurinn keypti á netinu samræmdust einföldum staðli sem Galpin útbjó fyrir Retatrutide, en sá staðall er ekki sá sami og lyfið sem Eli Lilly er með í klínískum rannsóknum.
Glasið sem hann keypti í hverfissjoppunni virtist ekki innihalda nokkur peptíð.
„Þetta lítur ekkert út eins og peptíð,“ sagði Galpin um sýnið úr hverfissjoppunni sem var þó selt undir merkjum Reta. Þess í stað fann hann efnasamband sem kallast fenýlediksýra sem er notað sem fylliefni í til dæmis ilmefni og varasalva.
Carl Ross, þróunarstjóri Center for Biocatalysis and Bioprocessing við Iowa-háskóla, gerði frekari prófanir sem leiddu í ljós 13 bakteríuþyrpingar, en að sögn Ross getur það valdið sýkingum að sprauta sig með bakteríusmituðu efni.
„Okkur er kennt sem börnum að þvo sárin ef við fáum rispur en í þessu tilfelli erum við að sprauta bakteríum undir húðina þar sem þær geta margfaldast. Það er frekar ógnvekjandi.“
Viðmælendur blaðamanns lýstu áhyggjum af vinsældum ólöglegra peptíða og telja tímabært að stjórnvöld láti málið sig varða.
Leggja heilsu sína að veði
Eli Lilly sendi yfirlýsingu til CBS vegna málsins þar sem tekið er fram að lyfjaframleiðendur þurfi að lúta eftirliti og sýna fram á gæði skammt eftir skammt. Seljendur á svarta markaðnum þurfi þess ekki. Hver dagur sem líði án þess að viðeigandi yfirvöld grípi til aðgerða sé dagur þar sem grunlausir neytendur séu settir í hættu.
„Neytendur leggja heilsu sína að veði og hafa enga leið til að vita hvenær hættulegt lyfjaglas berst að dyrum þeirra. “
Vísar lyfjaframleiðandinn til þess að CBS hafi þegar greint frá tveimur andlátum sem tengjast retatrutide af svarta markaðnum og að fjölmiðlar í Bretlandi, Írlandi og Ástralíu hafi greint frá alvarlegum skaða og að minnsta kosti einu dauðsfalli sem tengist sambærilegum ólöglegum peptíðum. Eins hafi komið upp tilfelli þar sem meint retatrutide var mengað af svartmyglu og skordýrum.