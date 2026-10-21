Ása Steinars átti hrikalegan morgun – Greip í vitlaust í sturtunni

Ferðaljósmyndarinn og samfélagsmiðlastjarnan Ása Steinarsdóttir átti erfiðan morgun í byrjun vikunnar. Hún sagði frá því í myndbandi á TikTok.
„Ég átti hrikalegan morgun,“ sagði Ása og útskýrði nánar:
„Ég fór í sturtu og ætlaði að vera extra „fresh“ og greip í – að ég hélt – fjólubláa sjampóið mitt […] Þetta var ekki fjólublátt sjampó. Þetta var blár litur og ég litaði á mér hárið blátt í morgun. Ég átti mikilvægan fund klukkan eitt, sem var ástæðan fyrir því að ég var að undirbúa mig.“
Ása brunaði beint á hárgreiðslustofu. „Þær notuðu eitthvað svona clearance-sjampó. Það var ekki nóg samt og hárgreiðslukonan þurfti að lita yfir það versta. Þið sjáið ennþá leifar af þessu, það er blágrænn keimur í hárinu sem er lítið hægt að gera í.“
Ása þarf að bíða þar til liturinn dofnar meira. „Ég keypti þetta bara úti í búð. Þetta var við hliðina á fjólubláa sjampóinu, þar var blár litur.“
Ekki gera sömu mistök og ég 🙈
„Svo kom ég út úr sturtunni, ég var bara bláhærð. Á þeim tímapunkti var ég ekki með mikinn húmor fyrir þessu ástandi og tók minna af myndum en ég hefði viljað,“ sagði Ása.
Að lokum hvatti hún ljóshærðar konur til að vera á varðbergi þegar þær kaupa fjólublátt sjampó næst.