Segja Netflix hafa notað orðróm um Markle til markaðssetningar Herramannanna

Sagt er að Netflix hafi nýtt sér orðróm um að Meghan Markle myndi bætast í leikarahóp þáttanna The Gentlemen eftir Guy Ritchie, í þeim tilgangi að kynna aðra þáttaröð.
„Sumir í hennar nánasta hring telja að hún hafi verið notuð til að kynna aðra þáttaröðina, þar sem vitað var að hún yrði ekki jafn góð og sú fyrsta og þar sem þriðja þáttaröðin hafði þegar verið samþykkt,“ sagði vinur hertogaynjunnar af Sussex í samtali við Telegraph.
„Þetta er eitt elsta bragðið í markaðsfræðinni: maður fær þekkta stjörnu til að lesa handrit og lekur síðan þeim fréttum að verið sé að „ræða saman“, þótt í raun og veru sé ekkert komið langt á veg,“ bætti vinurinn við. „Þetta allt saman skildi eftir sig dálítið beiskt bragð hjá fólkinu í kringum Sussex-hjónin. Netflix fékk það sem það vildi: gríðarlegt áhorf á aðra þáttaröð og mikla umfjöllun.“
Í sumar greindi Deadline frá því að Markle, sem er 45 ára, ætti í viðræðum um hlutverk í þriðju þáttaröð Netflix-seríunnar The Gentlemen, í aðdraganda þess að hún sneri aftur til Bretlands.
Manda Levin, yfirmaður hjá Netflix, kynti enn frekar undir orðróminum um að Markle fengi hlutverk í þáttunum, en hún gaf dularfullt svar þegar hún var spurð út í málið á sjónvarpshátíðinni í Edinborg í ágúst.
„Allt er opið,“ svaraði Levin þegar hann var spurður út í það Markle væri að ganga til liðs við gaman- og hasarþáttaröðina.
Page Six greindi síðan frá því að Markle hefði aldrei í raun fengið tilboð, heldur aðeins átt eitt samtal við leikaravalið þáttanna. „Hún túlkaði þetta sem tilboð. En það var það ekki. Og þau [hún og eiginmaður hennar, Harry prins] töldu að það gæti komið sér vel á þeim tímapunkti að hafa ástæðu fyrir flutningum sínum.“
Annar heimildarmaður Page Six sagði að ekkert formlegt tilboð hefði nokkurn tímann komið fram, en að Ritchie hefði sjálfur sýnt áhuga á að fá Markle í leikarahópinn.
Markle er þekktust fyrir hlutverk sitt sem Rachel Zane í lögfræðiþáttunum Suits, en hún lék í þáttunum í sjö þáttaraðir, frá 2011 til 2018. Hún kom einnig fram í kvikmyndum á borð við Remember Me og Horrible Bosses.
Á síðasta ári var greint frá því að Markle hefði fengið hlutverk í kvikmyndinni Close Personal Friends, en í henni leika meðal annars Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid og Henry Golding.
Markle dró sig í hlé frá leiklistinni eftir að hún trúlofaðist Harry árið 2017.