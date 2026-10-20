Segist hafa fengið ranga greiningu um MS-sjúkdóminn fyrir 5 árum

Leikkonan Christina Applegate segist vera „komin aftur á byrjunarreit“ eftir að hafa greint frá því að hún hafi fengið rangt greiningingu um MS-sjúkdóm (e. multiple sclerosis) fyrir fimm árum.
Leikkonan greindi grátandi frá tíðindunum í hlaðvarpi sínu, MeSsy, í dag.
Eftir að hún var greind með sjúkdóminn árið 2021 hefur læknir hennar nú staðfest að um ranga greiningu hafi verið að ræða á þessum langvinna sjálfsofnæmissjúkdómi.
„Ég var alls ekki ánægð,“ viðurkenndi Applegate, 54 ára, og bætti við: „Allir aðrir voru svo glaðir.“
„Það er ekki þannig að maður fái ranga greiningu og svo, allt í einu, verði maður betri,“ hélt hún áfram. „Ég hef ekki orðið betri. Þvert á móti hefur mér versnað.“
Í kjölfar hinnar röngu greiningar segist Applegate nú ekki hafa hugmynd um hvað veldur heilsufarsvandamálum hennar, sem veldur enn meiri ruglingi fyrir hana.
„Læknarnir mínir munu nú fara í ítarlega rannsókn til að komast að því hvað hefur verið í gangi síðan 2021, hvers vegna gerðist þetta?“
Applegata segist finna fyrir „öllum einkennum“ MS-sjúkdómsins – „hverju einasta einasta,“ lagði hún áherslu á.
Þessi langvarandi taugasjúkdómur hefur áhrif á heilann og mænuna og truflar boðskipti milli heilans og annarra hluta líkamans. Þótt einkenni séu breytileg eftir einstaklingum eru þau oftast þreyta, óskýr sjón, dofi eða náladofi í útlimum, vöðvaslappleiki, erfiðleikar við gang, jafnvægisvandamál og vöðvakrampar.
„Við vitum bæði að það er margt sem líkist MS, margt ólíkt. Það er ljóst núna að þeir eru að finna eitthvað annað; það er eitthvað annað á ferðinni.“
Samkvæmt Applegate er tilfelli hennar ekki sjaldgæft. Hún sagði ótrúlega marga fá ranga greiningu um að þeir væru með sjúkdóminn á hverju ári. Eftir að hafa orðið áberandi talsmaður fólks með sjúkdóminn sagði hún: „Þetta er skrýtið, því mér finnst eins og ég hafi valdið öllum vonbrigðum. Þetta er undarleg tilfinning, því ég varð eins konar... við, þú og ég, urðum andlit MS-sjúkdómsins.
„Ég hafði skýringu. Ég hafði skýringu á því hvers vegna hver einasti dagur var ömurlegur. Nú hef ég enga skýringu, og það er mjög óþægilegt og ruglingslegt fyrir mig.“
Þegar hún ræddi um áhrifin sem þetta hefur haft á líf hennar sagði leikkonan, sem nú er hætt störfum: „Ég hef gengið í gegnum mikið þunglyndi vegna þessa. Ég missti allt. Ég missti vinnuna; líf mitt stöðvaðist. Ég þarf enn að nota hjólastól þegar ég fer til læknis. Ég get ekki gengið úr bílnum og inn í læknastofuna. Ég er enn í þessu. Ekkert töfrandi gerðist þegar læknirinn sagði: ‚Þú ert ekki með MS‘.