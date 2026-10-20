Reacher-stjarnan og áheyrnarprufa hans í American Idol - Sjáðu viðbrögð Simon Cowell

Leikarinn Alan Ritchson, sem þekktastur er fyrir hlutverk sitt sem Jack Reacher í þáttunum Reacher, gerðum eftir bókum Lee Child, deildi skemmtilegu myndbandi á Instagram.
Í myndbandinu má sjá hann syngja inn á hótelherbergi fyrir framan myndavél. „Veik tilraun á hótelherbergi við lagið HumanNature ykkur til ánægju eða til að gera grín að!“
Athugasemdir hafa hrúgast inn við myndbandið og lýsa margir furðu sinni yfir að Ritchson hafi haldið sönghæfileikum sínum leyndum fyrir aðdáendum.
Ritchson er orðinn 43 ára, en þegar hann var tvítugur mætti hann ásamt þúsundum annarra og reyndi fyrir sér í þriðju þáttaröð American Idol árið 2004. Dómarar voru Simon Cowell, Randy Jackson og Paula Abdul.
En áður en Ritchson náði að hefja söng sinn gerði Cowell tvennt. Í fyrsta lagi þakkaði hann Ritchson fyrir að „kalla fram bros á vörum Paulu“ en Abdul tók undir það og lét í ljós hversu „ótrúlega heitan“ hún teldi keppandann vera. Og hvað gerðist svo? Cowell og Jackson stóðu upp og gengu út úr herberginu, þannig að Ritchson sat eftir og söng eingöngu fyrir Abdul.
Eftir að hafa farið niður á annað hnéð og sungið fyrir Abdul lagið You Are the Sunshine of My Life með Stevie Wonder, komu Cowell og Jackson aftur inn í herbergið en höfðu greinilega hlustað allan tímann. Þeir klöppuðu fyrir keppandanum, en drógu hann um leið í burtu frá Abdul.
Cowell grínaðist: „Ég hef áhyggjur, Alan. Ég veit ekki hvort ásetningur þinn sé heiðarlegur.“
Eftir nokkur ráð, þar á meðal að „fara rólega í háu tónana,“ fékk Ritchon þrjú skýr „já“.
„Hver sá sem getur fengið Paulu Abdul til að brosa í meira en mínútu fær mitt samþykki,“ sagði Cowell.
Ritchson komst í hóp 32 efstu keppenda en var að lokum látinn fara úr þáttunum. Hann sneri sér síðan að fyrirsætustörfum, auglýsingum og leiklist. Hann sló í gegn í þáttunum Smallville og varð síðar þekkt stjarna í spennu- og hasarmyndum; nýjasta hlutverk hans er í Reacher, þáttaröð sem hefur notið gríðarlegra vinsælda á streymisveitum.
Eins og einn notandi á Instagram orðaði það við myndskeiðið þar sem Ritchson syngur: „Hvers vegna er þessi maður svona ótrúlega hæfileikaríkur?“