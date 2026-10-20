Leikarinn um það sem fór úrskeiðis í sambandinu

Leikarinn Jason Sudeikis opnar sig um það sem fór úrskeiðis í sambandi hans og leikkonunnar og leikstjórans Oliviu Wilde.
Leikarinn tjáir sig venjulega ekki um persónuleg málefni eins og samband þeirra en veitti sjaldséða innsýn í það og endalok þess í hlaðvarpinu Talk Easy with Sam Fragoso.
Hann segir að samskiptaörðugleikar hafi orðið þeim að falli. Hann viðurkennir að hann hafi átt stóran þátt í því.
„Ég hefði átt að tjá mig betur um hvernig mér leið og hvernig hlutir voru að láta mér líða,“ sagði hann. „Eitt sem ég hef lært er að ég beið aðeins of lengi.“
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Hann sagði að tilfinningar hans brytust út á annan hátt. „Alveg eins og þegar þú ropar eða bremsurnar þínar ískra, þetta eru viðvörunarmerki. Líkaminn reynir að segja þér eitthvað.“
„Ef foreldrar mínir sjá aldrei að ég fékk slæma einkunn, þá þurfum við ekki að tala um það. En slæma einkunnin er samt til staðar,“ sagði leikarinn til að útskýra vandamálin með Wilde.
„Ef mér líður á einhvern hátt en tala ekki um það, þá hverfur samt ekki vandamálið.“
Erfitt samband
Wilde opnaði sig um endalok sambands þeirra í hlaðvarpinu Call Her Daddy í sumar.
„Við Jason höfðum átt erfitt uppdráttar um tíma. Við áttum erfitt samband,“ sagði hún.
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