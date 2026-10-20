Íslenski lagerstjórinn sem kemur fram í hverri stórmyndinni á fætur annarri

Það eru margar stjörnur og kunnugleg andlit í kvikmyndinni Brink of War sem er nú í sýningum í kvikmyndahúsum landsins. Eitt kunnuglegu andlitanna er Magnús Tindri Sigurðsson sem finna má í bakgrunninum á hverri stórmyndinni á fætur annarri, hann er ólíkleg kvikmyndastjarna þar sem hann hefur aldrei stigið fæti inn í leiklistarskóla og er í fullri vinnu sem lagerstjóri samhliða rólegu fjölskyldulífi, auk þess sem hann missir næstum aldrei af leik með Newcastle United.
Í Brink of War er hann rússneskur leyniþjónustumaður. „Ég er KGB útsendari í lífvarðateymi Míkhaíl Gorbatsjov sem er paranoid fyrir allan peninginn. Ég er alltaf að leita að ógnum og mikið að munda mína Old school-talstöð sem er með mér alla dagana,“ útskýrir Magnús. „Í Bláa lóninu sést ég í fjarska og er að vernda Raisu Gorbatsjova. Svo geng ég tveimur skrefum á eftir Gorbatsjov sjálfum á leið í Höfða, svo loka ég hurðinni á eftir þeim inn í Höfða.“
Í kvikmyndinni er Jared Harris í hlutverki Míkhaíl Gorbatsjov leiðtoga Sovétríkjanna, Jeff Daniels sem Ronald Reagan Bandaríkjaforseti og J.K. Simmons sem George Shultz utanríkisráðherra Bandaríkjanna.
„Það er náttúrulega stórfurðulegt að vinna með svo frægu fólki sem maður nánast þekkir vegna verka þeirra. Jared Harris alveg einstaklega kurteis og viðkunnanlegur, J.K. Simmons er það líka. Jeff Daniels var svolítið hlédrægur eða einbeittur. Mér skildist að það væri ástæða fyrir því, en þetta hlutverk er tilraun hans til að næla sér í Óskarsverðlaun,“ segir Magnús. Myndin var tekin upp á Íslandi árið 2024, Magnús tók upp í þrjá daga við Höfða og svo einn dag í Bláa lóninu.
„Þetta er mikill heiður fyrir mig því ég var aðeins 4 ára þegar fundurinn fór fram, en man vel eftir því vegna þess hversu risa sögulegur viðburður þetta var,“ segir hann.
„Leikstjórarnir töluðu um þegar tökurnar voru í gangi um að þetta væri góður tími til að búa til mynd um frið, þá sérstaklega í ljósi árása Rússa á Úkraínu.“
Fimm nætur sem týnd sál í The Odyssey
Magnús er búinn að taka þátt í ótal kvikmyndaverkefnum hér á landi, sjálfur er hann búinn að missa tölu á þeim.
„Svona eftirminnilegustu eru King and Conqueror, Heart of Stone, 4 Seasons, Kaamelott og auðvitað Iceguys,“ segir Magnús en ferillinn hefur haldið áfram með því að nenna alltaf að taka þátt. Í sumar kom hann fram í stórmyndinni The Odyssey sem einn týndu sálunum í helju. „Það var geggjað gaman, en mjög krefjandi. Við vorum að taka upp á nóttunni, fimm nætur. Ég svaf mjög lítið en það var alveg þess virði, ég er núna með á ferilsskránni að hafa unnið undir leikstjórn Christopher Nolan!“
Ferillinn hófst fyrir slysni árið 2016. „Þetta byrjaði hjá mér sem fíflagangur. Ég var að skutla vini í prufu fyrir Sense 8. Ég var svo lengi að bíða eftir honum að ég skráði mig sjálfur í prufu,“ segir hann.
„Flóðið kemur út fljótlega. Svo er ég búinn að vera í Vanished, Signals og Handball, það var allt tekið upp á þessu ári.“
Æfði sig að skylmast, detta og deyja
Skemmtilegasta verkefnið var King & Conqueror sem kom út í fyrra. „Það var alveg sérstaklega skemmtilegt því þá fór ég á námskeið í áhættuleik. Við æfðum í Mjölni að glíma, skylmast, detta og deyja. Strangar æfingar til að gera bardagann um Hastings sem raunverulegastan.“ Svo lék hann eitt sinn mótmælanda. „Það er mjög eftirminnilegt fyrir mig atriði þar sem ég er mótmælandi, öskrandi og æpandi á lögguna. Eitthvað sem ég sjálfur myndi aldrei gera. En þvílík útrás sem ég fékk úr því að skipta svona rosalega um karakter og fá leyfi til að láta gamminn geysa öskrandi og æpandi.“
Magnús viðurkennir að það er skrítin tilfinningin svo að horfa á mynd sem hann sjálfur kemur fram í. „Maður byrjar ósjálfrátt að fylgjast með öllu sem er að gerast í hverjum ramma. Ég þyrfti sennilega að sjá þær í tvígang, einu sinni sem leikari og svo bara sem áhorfandi sem er að horfa og taka inn söguna sem verið er að segja í hverju verki.“
Það er nóg um að vera hjá Magnúsi þessa dagana en sem dyggur aðdáandi Newcastle þá kemur hann fram vikulega í hlaðvarpinu NUFC Matters sem telur um 50 þúsund fylgjendur og í íslenska Newcastle-hlaðvarpinu Allt er Svart og Hvítt.
„Það er alveg nóg að gera hjá mér en ég tek að mér hlutverk þegar ég sé eitthvað áhugavert sem ég gæti passað í. Hlutverkin hafa verið að verða meira krefjandi og það kemur fyrir að maður fær karakter sem er ekki aukahlutverk,“ segir Magnús. „Þetta áhugamál mitt er því orðið að vinnu sem ég alveg dýrka, aðallega út af öllu því skemmtilega fólki sem ég hef kynnst í bransanum og unnið með.“
Magnús viðurkennir að hann dreymi um að einn daginn leika stærra hlutverk. „Ef það er leikstjóri þarna úti að leita að leikara og vill taka smá áhættu, þá er ég alltaf boðinn og búinn til að ræða málin.“