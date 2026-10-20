Hefurðu verið að eltast við 10.000 skref á dag? Þá ættirðu að lesa þetta

Margir hafa sett sér það markmið að ganga að minnsta kosti 10.000 skref á dag í þeirri trú að það sé lykillinn að góðri heilsu. En hvaðan kemur þessi tala og er virkilega nauðsynlegt að ganga svona mikið til að njóta heilsufarslegs ávinnings?
Svarið gæti komið mörgum á óvart.
Jack McNamara, dósent í lífeðlisfræði við University of East London, segir í samtali við The Guardian að viðmiðið um 10.000 skref eigi sér ekki rætur í vísindarannsóknum. Það hafi í raun orðið til í markaðsherferð fyrir skrefamæli á sjöunda áratug síðustu aldar.
Talan hafi verið auðveld að muna og hugmyndin fljótt náð vinsældum, þótt engar vísindalegar sannanir væru fyrir því að einmitt 10.000 skref væru nauðsynleg fyrir góða heilsu.
„Þegar vísindasamfélagið fór að rannsaka þetta kom í ljós að göngur höfðu vissulega jákvæð áhrif á heilsuna. Þess vegna var hugmyndinni ekki endilega hafnað sem gervivísindum,“ segir McNamara.
Mestur ávinningur af fyrstu skrefunum
Rannsóknir hafa sýnt að göngur hafa jákvæð áhrif á hjarta- og æðakerfið, bæta þol og geta dregið úr hættu á ákveðnum tegundum krabbameins. Þá vinna þær gegn skaðlegum áhrifum langvarandi kyrrsetu.
McNamara bendir hins vegar á að ávinningurinn aukist ekki í sama hlutfalli og skrefafjöldinn.
„Þegar við skoðum kerfisbundnar yfirlitsrannsóknir og umfangsmiklar vísindarannsóknir kemur í ljós að heilsufarslegur ávinningur minnkar eftir því sem skrefunum fjölgar.“
Hann segir að einstaklingur sem fjölgar daglegum skrefum úr 2.000 í 4.000 geti bætt heilsu sína verulega. Mun minni viðbótarávinningur fylgi því hins vegar að fjölga skrefunum úr 8.000 í 10.000 eða úr 10.000 í 12.000.
„Það hefur enn ákveðinn ávinning í för með sér, en hann er ekki jafn mikill og fólk kynni að halda.“
Betra að láta aðeins meira reyna á sig
McNamara leggur áherslu á að fólk eigi alls ekki að draga úr gönguferðum ef það hefur gaman af þeim. Vandamálið sé fremur þegar fólk verður svo upptekið af því að ná tilteknum skrefafjölda að það upplifir sektarkennd ef markmiðið næst ekki.
Fyrir þá sem ganga nú þegar mikið á hverjum degi gæti verið skynsamlegra að skipta hluta göngutímans út fyrir ákafari hreyfingu.
„Farðu út að hlaupa, syntu af krafti, gakktu upp brekkur eða farðu út og gakktu rösklega – gerðu eitthvað sem fær hjartað til að slá hraðar. Þú hefðir mun meira gagn af því að stunda hreyfingu sem reynir aðeins meira á líkamann.“
Skilaboðin eru því einföld: Það er ekki nauðsynlegt að ná 10.000 skrefum á hverjum einasta degi til að bæta heilsuna. Fyrir þá sem hreyfa sig lítið getur jafnvel tiltölulega lítil aukning á daglegri hreyfingu skipt verulegu máli.