Hefur misst 90 kíló en það er einn hængur á

Bandaríski leikarinn John Goodman, sem er meðal annars þekktur fyrir leik sinn í Roseanne, The Big Lebowski og The Righteous Gemstones, hefur misst rúmlega 90 kíló án þess að nota einhver þyngdartapslyf á borð við Ozempic eða Wegovy. Í staðinn byrjaði hann að borða minni skammtastærðir, hreyfa sig daglega og gaf áfengi upp á bátinn.
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En þyngdartap er ekki bara dans á rósum. Leikarinn segir að því fylgi einnig leiðinlegir fylgikvillar.
„Mér er alltaf kalt,“ sagði Goodman við The New Yorker.
Hann sagði það líklegast tengjast þyngdartapinu og magaaðgerð sem fór úrskeiðis.
„Ég er blóðlítill eftir aðgerðina og svo er það fitutapið sem spilar inn í, en mér er alltaf kalt.“
Hann fór ekkert nánar út í hvers konar magaaðgerð hann fór í og hvað hafi farið úrskeiðis.