Fyrirsæta látin 34 ára að aldri

Ástralska fyrirsætan Sahara Ray er látin, 34 ára að aldri. Hún lést sunnudaginn 18. október.
Sahara var þekkt sem fyrirsæta en stofnaði síðar eigið sundfatamerki, Sahara Ray Swim.
Hún komst fyrst í fréttirnar árið 2016 eftir að hafa sést með söngvaranum Justin Bieber í fríi á Havaí.
Sahara eignaðist dóttur í janúar 2026.
Dánarorsök hennar hefur ekki verið opinberuð en Sahara glímdi við alvarleg veikindi. Árið 2024 opnaði hún sig um að hafa verið greind með Guillain-Barré heilkennið (GBS) eftir að hafa orðið fyrir bíl.
Af vef doktor.is:
„Guillian-Barré sjúkdómur er sjaldgæfur bólgusjúkdómur þar sem ónæmiskerfið ræðst á eigið úttaugakerfi, þ.e. taugarnar utan heila og mænu. Sjúkdómurinn byrjar yfirleitt með skyndilegu máttleysi eða doða í útlimum sem getur svo breiðst út tiltölulega hratt og endað á að allur líkaminn lamast. Sjúkdómurinn er þess vegna alvarlegur og flestir sem fá hann þurfa að leggjast inn á sjúkrahús.“