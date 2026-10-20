Er barnsfaðir Bonnie Blue loksins fundinn? – Fékk símtal frá blaðamanni um miðja nótt

Tommy Lee, klámmyndaleikari og fyrrverandi hnefaleikamaður, hefur verið orðaður við að vera barnsfaðir hinnar umdeildu klámstjörnu Bonnie Blue. Tommy Lee gagnrýnir Bonnie og segir hana tengja barnið allt of mikið við feril hennar.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Klámmyndaleikarinn og fyrrverandi hnefaleikamaðurinn Tommy Lee hefur verið sagður vera barnsfaðir klámstjörnunnar Bonnie Blue, eða Tiu Ballinger. Bonnie eignaðist barn fyrir skemmstu en ekki hefur verið greint frá því hver barnsfaðir hennar er.
Hafði ekki tekið faðernispróf
Tommy segist í hlaðvarpinu Option One hafa verið spurður um hvort hann sé barnsfaðir Bonnie Blue. Tommy er vinur hennar og hefur leikið með henni í nokkrum atriðum. Í eitt skipti fékk hann símtal frá blaðamanni um miðja nótt þegar hann var í fríi í Tyrklandi og var spurður um þetta atriði. Þetta var áður en Tommy hafði séð tilkynningu Bonnie um að hún væri ólétt í febrúar síðastliðnum. Barnið fæddist svo í lok ágúst.
Sjá einnig:
Bonnie Blue eignast barn og birtir mynd frá fæðingardeildinni
„Ég vissi ekki hvað ætti að segja,“ segir Tommy. Hann hafi ekki vitað hvað á sig stóð veðrið og gæti í raun hvorki játað né neitað fullyrðingunni. Hann hefði að minnsta kosti ekki tekið neitt faðernispróf.
Bonnie hafi gengið of langt
Núna segist Tommy ekki vera faðirinn og gagnrýnir meira að segja vinkonu sína og kollega varðandi hvernig hún hafi nýtt sér barnið í ferli sínum. Meðal annars hélt hún uppboð á nafni þess og mun barnið heita BetBolt eftir veðbankanum sem vann uppboðið.
Tommy segir að Bonnie hafi farið aðeins of langt með þetta.
„Fjöldi áhrifavalda og fólks sem ekki starfar við sköpun hefur sent mér skilaboð og sagt að hún hafi gengið of langt núna,“ segir Tommy. En hún væri einnig kæn viðskiptakona og mjög indæl.
Tommy sjálfur hefur grætt mikið á að starfa með Bonnie, það er um 25 þúsund pund eða um 4 milljónir króna. Þau eru nokkuð náin og mætti hann meðal annars í „bumbubununa“ (e. Baby shower) hennar.