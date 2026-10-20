Eltihrellirinn úr Baby Reindeer fagnar áfangasigri gegn Netflix - Vill 21 milljarð vegna þáttanna

Þættirnir Baby Reindeer vöktu mikla athygli á Netflix árið 2024. Um var að ræða leikna þætti sem byggðu á raunverulegri reynslu skoska grínistans Richards Gadd af umsáturseinelti. Gadd skrifaði handrit þáttanna og fór sjálfur með aðalhlutverkið á móti leikkonunni Jessicu Gunning sem hlaut mikið lof fyrir túlkun sína á eltihrellinum Mörthu.
Eltihrellir leikarans hét í raun og veru ekki Martha en hún nafngreindi sig sjálf í kjölfar gríðarlegra vinsælda þáttanna. Fiona Harvey taldi þættina teikna upp ranga mynd af samskiptum hennar við leikarann. Vildi hún meina að hann hefði beitt hana umsáturseinelti og sagðist hún ekki ætla að taka þessari ófrægingu Gadd þegjandi og hljóðalaust.
Hún hefur nú stefnt Netflix vegna þáttanna og fagnaði á dögunum áfangasigri þegar dómari neitaði að vísa máli hennar frá. Lögmaður Harvey segir í samtali við DailyMail að skjólstæðingur hans sé í skýjunum með niðurstöðuna. Netflix muni þurfa að mæta í dómsal og svara fyrir þættina. Harvey hefur farið fram á 21 milljarð í miskabætur.
Samkvæmt stefnu í málinu telur Harvey meðal annars að orðspor hennar hafi beðið hnekki þar sem leikarinn hafi tekið sér skáldleyfi. Eltihrellirinn Martha er í þáttunum dæmd í rúmlega fjögurra ára fangelsi fyrir umsáturseinelti en Fiona Harvey hefur aldrei verið sakfelld fyrir refsivert brot. Með því að gefa til kynna að eltihrellir leikarans hafi verið dæmdur í óskilorðsbundið fangelsi hafi Netflix og Gadd rústað lífi Harvey. Þættirnir hafi eins notið gríðarlegra vinsælda sem gerði að verkum að Harvey þorði ekki að yfirgefa heimili sitt í lengri tíma.
Gadd ákvað í þáttunum að sýna raunveruleg skilaboð sem Harvey hafði sent honum, bæði í smáskilaboðum og í gegnum tölvupóst. Þessi skilaboð notuðu áhorfendur til að finna færslur frá Harvey á samfélagsmiðlum og fundu þannig hennar raunverulega nafn. Dómari komst að þeirri niðurstöðu haustið 2024 að Netflix hefði ekki tryggt með fullnægjandi hætti að ekki væri hægt að bera kennsl á Harvey út frá þáttunum. Harvey sendi Gadd rúmlega 40 þúsund skilaboð á þeim tveimur árum sem hún sat fyrir honum og skildi eftir um 350 klukkustundir af skilaboðum í talhólfi hans.
Þegar Harvey hafði stigið fram sem meintur eltihrellir grínistans var henni boðið í viðtal til fjölmiðlamannsins Piers Morgans en mörgum þótti það siðlausasta viðtal síðari tíma þar sem augljóst væri að Harvey ætti við andleg veikindi að stríða. Gadd sjálfur hefur tekið fram að hann hafi aldrei ætlað sér að nafngreinda Harvey en geti lítið við því gert að hún hafi gert það sjálf. Hann sagðist kenna í brjósti um hana og telur hana þurfa aðstoð við alvarlegum veikindum. Hún sé ekki illmenni heldur sjúklingur.
Eins og áður segir lítur nú allt út fyrir að mál Harvey gegn Netflix fari fyrir dóm en hún heldur því meðal annars fram að streymisveitan hafi ranglega fullyrt í upphafi þáttanna að um sanna sögu væri að ræða. Ekki hafi komið fram að atburðir væru byggðir á reynslu leikarans heldur bókstaflega fullyrt að sagan væri sönn. Eins hafi Netflix ekki tryggt persónuvernd Harvey þar sem áhorfendum reyndist auðvelt að hafa uppi á henni.