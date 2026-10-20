Einar rifjar upp ólýsanlegan harmleik: „Bréfin urðu ekki fleiri því um nóttina dóu þau öll“

Einar Örn Thorlacius lögfræðingur birtir afar áhugaverða grein í Morgunblaðinu í dag þar sem hann minnist örlaga móðursystur sinnar, Rögnu Fossberg, sem lét lífið, ásamt eiginmanni sínum og dóttur, í fellibyl á eyjunni Jamaíka árið 1951.
Ragna var dóttir kaupmannsins Gunnlaugs Fossbergs en verkfæraverslunin Fossberg sem hann stofnaði árið 1927 er enn í rekstri í dag, undir merkjum Fagkaupa ehf.
Ragna var gift breskum manni að nafni Geoffrey Craven en þau fluttu til Jamaíka vorið 1948. Rúmlega þremur árum síðar gekk gífurlegur hvirfilbylur yfir eyjuna í þrjá daga í ágústmánuði. Craven-fjölskyldan fórst á fyrsta degi hamfaranna, þann 18. ágúst árið 1951. Ragna Fossberg Craven var þá liðlega þrítug að aldri. Hún þótti vera glæsileg og geðþekk kona.
Einar skrifar:
„Málið er mér skylt, því Ragna Fossberg (alltaf kölluð Mússa) var móðursystir mín. Um þessar mundir eru liðin 75 ár frá þessum atburðum og því fannst mér rétt að minnast þeirra hér. Því miður náði ég aldrei að kynnast þessari frænku minni enda ekki fæddur þegar þetta gerðist.
Faðir minn kynntist henni og sagði að hún hefði verið einhver fallegasta konan í Reykjavík eins og meðfylgjandi myndir bera með sér.“
Skrifaði bréf rétt fyrir harmleikinn
Einar vísar til bókar systur sinnar, Önnu Rögnu Fossbergs, sem heitir Auðna, kom út árið 2018 og rekur sögu Fossberg-fjölskyldunnar í skáldsöguformi. Þar er lýsing á bréfaskrifum Rögnu skömmu fyrir örlaganóttina þegar óveðrið hrifsaði fjölskylduna til sín. Þrátt fyrir versnandi veður tekst Rögnu að ljúka við bréf sitt og koma því í póst. Einar tilfærir þessi orð úr Auðnu:
„Það er komin ausandi rigning, vélritaði hún. Líklega er eitthvað í bígerð. Verið blessuð í bili, nú skal ekki bíða langt til næsta bréfs.“
Hann bætir við: „Bréfin urðu ekki fleiri því um nóttina dóu þau öll.“
Einar skrifar ennfremur:
„Eins og gefur að skilja var þessi harmleikur gríðarlegt áfall fyrir móðurfjölskyldu mína. Og sennilega náði amma mín, Jóhanna Fossberg, sér aldrei alveg.
Ekki er vitað hvar gröf fjölskyldunnar er.“