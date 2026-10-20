Á sextugsaldri og 4 vinkonur eru að halda framhjá – „Þetta snýst ekki um kynlíf“

Jennifer Haldon er kona á sextugsaldri og segir að það sé ákveðið mynstur í gangi hjá vinkonuhópnum hennar. Fjórar vinkonur hennar eru að halda framhjá eiginmönnum sínum. „Og nei, þetta snýst ekki um kynlíf,“ segir Jennifer í grein á DailyMail.
Jennifer rifjar upp þegar hún fór út að borða með vinkonu sinni Marylyn. „Hann grunar ekki neitt,“ sagði Marylyn um eiginmann sinn.
Marylyn hefur verið að halda framhjá með sama manninum, Phil, í átta mánuði. Hún sagði það vera lítið mál að fara á bak við eiginmann sinn þar sem hann veiti henni litla athygli og líti varla upp úr símanum þegar hún kemur heim.
„Ég segi honum bara að ég sé að fara í ræktina og svo fer ég í sturtu þegar ég kem heim. Hann hætti að spyrja mig um daginn minn fyrir löngu.“
Jennifer viðurkennir að hún vorkenni ekki Sam. „Hann hefur alltaf virkað á mig eins og fúll og erfiður maður,“ segir hún.
Fjórar vinkonur
Jennifer segir að hún viti af framhjáhaldi fjögurra vinkvenna sinna en viti einnig til þess að fleiri vinkonur hafi haldið framhjá, þær eigi bara ekki í ástarsambandi við annan mann núna.
„Ég er alltaf sú sem þær treysta fyrir þessu leyndarmáli. En ég viðurkenni að ég er líka mjög hugsi yfir þessu öllu saman og spái mikið í því hvernig þær komu sér í þessar aðstæður,“ segir Jennifer.
„Ég dæmi þær ekki en inni í mér ranghvolfi ég augunum yfir þessu öllu saman.“
Hún tekur Marylyn sem dæmi. „Hún er 53 ára viðburðastjóri og ekkert við ástarsamband hennar við Phil hljómar skemmtilega. Kynlífið er ekki guðdómlegt og öll vinnan við að halda framhjáhaldinu leyndu virkar eins og tilgangslaus erfiðsvinna. Stundum grunar mig að hún sé að halda framhjá því börnin eru ekki lengur heima og hana vantar eitthvað að gera.“
Leiðist heima fyrir
Jennifer segir að flestar vinkonur hennar sem halda framhjá segist gera það til að flýja leiðinlegt heimilislíf. „Eiginmenn þeirra vilja ekki gera neitt nema að koma heim úr vinnu og horfa á íþróttir í sjónvarpinu. Þegar þeim tekst að draga þá með í partí þá tala þeir hver við annan um nýju rafbílana sína og lífeyrissjóði. Sumir þeirra detta í einhverja vitleysu á netinu og byrja að trúa einhverjum fáránlegum kenningum eins og það sé hollt að drekka ógerilsneydda mjólk eða að grænt grænmeti sé slæmt fyrir heilsuna. Þeir skipuleggja aldrei ferðalög eða einhverja skemmtun og treysta á að eiginkonur þeirra sjái um þetta allt saman,“ segir hún.
„Ég álasa vinkonum mínum ekki fyrir að vilja flýja þetta, en þær mættu hins vegar vera hreinskilnari við sjálfar sig. Þær eru ekki nógu hugrakkar til að binda endi á hjónabandið, þótt það sé eiginlega búið í þeirra huga.“
Jennifer segir að það sem vinkonurnar eigi einnig sameiginlegt sé að þær stundi sjaldan kynlíf með eiginmönnum sínum og þegar þær geri það þá sé það „vanilla“.
Skemmtileg samtöl
Laura er önnur vinkona Jennifer sem er að halda framhjá. Hún segir kynlífið með elskhuganum magnað en hins vegar séu það stanslausu samskiptin við elskhhugan sem hún er orðin háð.
Laura segir að eiginmaður hennar sé alveg hættur að sýna henni áhuga. Hún sendir elskhuganum oftar skilaboð en eiginmanninum, vinkonunum og börnunum sínum til samans.
„Við hjónin eigum ekki merkingarbær samtöl lengur. Ég veit ekki alla þessa litlu hluti við líf hans eins og elskhugans,“ segir Laura.
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