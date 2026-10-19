Vikan á Instagram: „Og þess vegna er ég að lifa mínu drauma lífi“

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga.
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Bríet gaf út nýtt lag
Dóra Júlía: „Gellustælarnir í París eru röglaðir!“
Birgitta Líf fagnaði deginum í gylltu
Svala skemmti sér í vinnunni
Sunneva Einars bendir á að ef þú ert á undan að setja niður símann þá er hægt að láta eins og sessunautur þinn sé að hundsa þig
Jökull í Kaleo bjó til helling af minningum í Tansaníu
Halla forseti fékk Þorgeir Ástvalds í heimsókn
Tatjana Dís sat fyrir í fötum eftir Ásu Bríeti
Tatjana birti svo sjálf fleiri myndir af sér í nýrri hönnun
Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór: „Listin að verða stærri“
Brynhildur Gunnlaugs kláraði að pósta nokkrum myndum fyrir veturinn
Móeiður átti fullkomið kaffistefnumót í Grikklandi
Kristín Sif og Stebbi Jak fóru með vini upp á fjall
Mekkín: „Pretty Poison“
Selma Soffía: „Og þess vegna er ég að lifa mínu drauma lífi“
Mari segir: „Við erum TILBÚNAR“
Alaska 1867 gaf út nýtt lag með Elvari Orra
Hannes Hólmsteinn birti mynd úr safninu sínu af sér og Natan á ströndinni
RÚV reyndi að ná tali af Patrek Jamie
Kjartan Logi er alltaf fyndinn