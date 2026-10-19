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Fókus

Vikan á Instagram: „Og þess vegna er ég að lifa mínu drauma lífi“

Fókus
Mánudaginn 19. október 2026 09:30

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga. 

Þetta er fólkið sem við erum að fylgja, ef þú ert með ábendingu um áhugaverða einstaklinga/síður að fylgja sendu okkur póst á fokus@dv.is. 

 

Bríet gaf út nýtt lag

 

Dóra Júlía: „Gellustælarnir í París eru röglaðir!“

 

Birgitta Líf fagnaði deginum í gylltu

 

Svala skemmti sér í vinnunni

 

Sunneva Einars bendir á að ef þú ert á undan að setja niður símann þá er hægt að láta eins og sessunautur þinn sé að hundsa þig

 

Jökull í Kaleo bjó til helling af minningum í Tansaníu

 

Halla forseti fékk Þorgeir Ástvalds í heimsókn

 

Tatjana Dís sat fyrir í fötum eftir Ásu Bríeti

 

Tatjana birti svo sjálf fleiri myndir af sér í nýrri hönnun

 

Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór: „Listin að verða stærri“

 

Brynhildur Gunnlaugs kláraði að pósta nokkrum myndum fyrir veturinn

 

Móeiður átti fullkomið kaffistefnumót í Grikklandi

 

Kristín Sif og Stebbi Jak fóru með vini upp á fjall

 

Mekkín: „Pretty Poison“

 

Selma Soffía: „Og þess vegna er ég að lifa mínu drauma lífi“

 

Mari segir: „Við erum TILBÚNAR“

 

Alaska 1867 gaf út nýtt lag með Elvari Orra

 

Hannes Hólmsteinn birti mynd úr safninu sínu af sér og Natan á ströndinni

 

RÚV reyndi að ná tali af Patrek Jamie

 

Kjartan Logi er alltaf fyndinn

Vikan á Instagram

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