Ný megrunarpilla fær meðmæli í Evrópu – Gæti breytt miklu fyrir þá sem vilja léttast

Ný megrunarpilla frá bandaríska lyfjarisanum Eli Lilly er skrefi nær því að koma á markað í Evrópu eftir að sérfræðinganefnd Lyfjastofnunar Evrópu (EMA) mælti með því að lyfið fengi markaðsleyfi.
Pillan, sem nefnist Foundayo, hefur þegar verið sett á markað í Bandaríkjunum og Bretlandi og gæti orðið fáanleg innan Evrópusambandsins um áramót. Frá þessu greinir Reuters.
Foundayo er ætlað til þyngdarstjórnunar hjá fullorðnum og meðferðar við sykursýki af tegund 2. Lyfið inniheldur virka efnið orforglipron, sem tilheyrir flokki svokallaðra GLP-1 viðtakaörva. Þessi lyf hafa meðal annars áhrif á matarlyst og geta dregið úr fæðuinntöku og þannig stuðlað að þyngdartapi.
Það sem einkum greinir Foundayo frá ýmsum öðrum megrunarlyfjum er að það er tekið í töfluformi í stað þess að vera sprautað undir húð. Þá má taka pilluna hvenær sem er dagsins, óháð máltíðum og án sérstakra takmarkana á vatnsdrykkju.
Þetta gæti reynst mikilvægur kostur fyrir fólk sem vill forðast sprautur eða á erfitt með að fylgja ströngum fyrirmælum um lyfjatöku.
Gæti komið á markað um áramót
Endanlegt markaðsleyfi hefur þó ekki enn verið veitt, að sögn Reuters. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þarf fyrst að taka afstöðu til jákvæðrar umsagnar Lyfjastofnunar Evrópu.
Courtney Breen, sérfræðingur hjá fjármálafyrirtækinu Bernstein, telur að Eli Lilly geti hafið sölu lyfsins gegn offitu innan Evrópusambandsins í kringum áramót. Aðgengi að lyfinu vegna sykursýki gæti hins vegar ráðist af ákvörðunum einstakra ríkja um greiðsluþátttöku.
Eli Lilly hefur þegar sótt um markaðsleyfi fyrir Foundayo í meira en 40 löndum.
Hörð samkeppni á ört vaxandi markaði
Mikil samkeppni ríkir nú á milli Eli Lilly og danska lyfjafyrirtækisins Novo Nordisk, sem framleiðir meðal annars Wegovy. Bæði fyrirtækin leggja mikla áherslu á þróun megrunarlyfja í töfluformi, enda er talið að slíkar vörur geti höfðað til mun stærri hóps en lyf sem þarf að sprauta.
Wegovy-pillan fékk markaðsleyfi í Evrópusambandinu í júlí og er þegar fáanleg á nokkrum mörkuðum.
Samkvæmt upplýsingum Lyfjastofnunar Evrópu eru algengustu aukaverkanir Foundayo ógleði, uppköst og niðurgangur. Þær koma einkum fram þegar skammtar eru auknir en hafa tilhneigingu til að minnka með tímanum.
Lyfið er ætlað fullorðnum með offitu, eða líkamsþyngdarstuðul 30 eða hærri, og einnig fólki með líkamsþyngdarstuðul frá 27 sem glímir við að minnsta kosti einn þyngdartengdan heilsufarsvanda.
Lyfjastofnun Evrópu leggur áherslu á að lyfið sé notað samhliða hollu mataræði og hreyfingu.