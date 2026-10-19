Heimildarmyndin um Elizabeth Holmes bönnuð börnum vegna nektaratriðis

Ný heimildarmynd um svikahrappinn Elizabeth Holmes hefur verið bönnuð börnum í Bandaríkjunum. Ástæðan er nektaratriði í myndinni.
Dagblaðið New York Post greinir frá þessu.
Ný heimildarmynd um svikahrappinn Elizabeth Holmes, sem setti á laggirnar blóðskimunarfyrirtækið Thereanos sem ekkert var á bak við, hefur vakið mikla eftirtekt. Í myndinni, sem kallast „You Can See Everything“ er fylgst með Holmes áður en hún hefur 11 ára áfplánun í fangelsi fyrir fjársvik.
Myndin stendur undir nafni því að í einu atriðinu má sjá kærasta hrappsins, Billy Evans, alls nakinn að framanverðu í sturtu. En kvikmyndagerðarmennirnir Nathan Fielder og Lance Oppenheim bjuggu með fjölskyldunni á heimili þeirra í San Diego og fengu að mynda svo til hvað sem þeir vildu.
Samsæriskenningar á lofti
Holmes hafnar öllum ásökunum á hendur henni og í myndinni sést að hún er enn þá staðföst í þeirri trú. Hún segist einnig aldrei hafa logið á ævinni sem kemur kvikmyndagerðarmönnunum í opna skjöldu.
Ýmislegt undarlegt gerist í myndinni. Til dæmis fer Holmes að hágráta eftir að hafa séð leikkonuna Amöndu Seyfried túlka hana í sjónvarpsþætti.
Einnig komast kvikmyndagerðarmennirnir snemma að því að ýmislegt vantar í gestahúsið sem þeir fá að gista í, svo sem dýnur í rúmin. Grunar þá að Holmes sé að taka þá upp með földum myndavélum eða hljóðbúnaði.
„Við vorum sjálfir í litlum samsæristrylli. Við vorum öll svolítið vænisjúk,“ sagði Oppenheim.