Hávarður tók eigið líf – Móðir hans lýsir síðustu dögunum í lífi hans

Hilma Dögg er þriggja barna móðir sem ólst upp að mestu fyrir norðan. Hún er móðir Hávarðar Mána sem lést fyrir rúmu ári síðan eftir mikla baráttu. Hann féll fyrir eigin hendi eftir að hafa verið fastur í geðrofi í rúmt ár. Hilma er nýjasti viðmælandi hlaðvarpsins Sterk saman.
Hilma var ung móðir og átti sjálf við vímuefnavanda að stríða á sínum yngri árum. Fyrstu fjögur ár Hávarðar bjuggu þau á Blönduósi en þá tók Hilma ákvörðun um að flytja í bæinn.
„Fólkið mitt hélt að ég myndi endast í nokkra mánuði en ég er ekki ennþá farin til baka.“
Góðhjartað barn
Hávarður var afar fjörugt og uppátækjasamt barn, upp um allt og út um allt, að sögn móður sinnar. „Hann var hrikalega skemmtilegur krakki og alltaf svo góðhjartaður.“
Þegar þau mæðgin fluttu í borgina strögglaði Hilma mikið við að vera edrú en útskýrir að alltaf langaði hana í edrúmennsku og gott líf með syni sínum. „Við, foreldrar hans, vorum ekki saman en í mjög góðum samskiptum, svo þegar ég missti tökin fór Hávarður til pabba síns og þáverandi eiginkonu og til foreldra minna á Blönduós svo ég gæti tekið á mínum málum.“
Hilma fór í meðferð og hefur verið edrú síðan, þrátt fyrir erfiða tíma.
Hún á tvö önnur börn sem bæði fæddust fyrir tímann og koma með sínar eigin áskoranir en dóttir hennar er einhverf og með ADHD og yngsti sonur hennar er einnig einhverfur, með ADHD og CP.
Hávarður var besti stóri bróðir í heimi, var yndislegur við litlu systkini sín og alltaf að passa upp á fólkið sitt.
Lenti í einelti
Skólaganga Hávarðar gekk ekki vel þrátt fyrir að hann hafi verið bráðgáfaður. Hann lenti í slæmu einelti sem endaði með því að hann leitaði í það eina sem gaf honum frið og það var gras, til að byrja með.
„Honum leið hrikalega illa, þráði að tilheyra og með neyslunni, sem hann faldi ekki, tilheyrði hann hópi og fékk frið í smá stund.“
Við leituðum strax til Barnaverndar til þess að fá aðstoð.
„Úrræðið sem var í boði voru Stuðlar. Ég hélt að hann yrði öruggur og fengi aðstoð þar en seinna kom í ljós að hann var einn, tólf ára, með 17 ára strák þarna inni.”
Hilma tekur það skýrt fram að hún kenni þessum dreng ekki um neitt en hann er einnig fallinn frá í dag.
Hávarður Máni sökk dýpra í neyslu en vildi alltaf verða edrú og hélt áfram að reyna.
Hann fór í ótal meðferðir og innlagnir, stundum náði hann árangri og móðir hans fékk strákinn sinn til baka en aðstoðin var ekki til staðar þegar mest á reyndi.
Líkamsárás og hótanir á Akureyri
Hávarður lenti í árás á Akureyri fyrripart árs 2024 og í kjölfarið var honum hótað illa sem ýtti af stað geðrofi.
„Hann var logandi hræddur, bæði um sjálfan sig og okkur fjölskylduna. Hann trúði að það væri fólk á eftir honum og myndi skaða okkur.“
Dagana fyrir sjálfsvíg Hávarðar leitaði hann nokkrum sinnum inn á geðdeild en hann fékk ekki innlögn.
„Hann reyndi allt til að fá hjálp en kerfið brást enn einu sinni.“
Hilma segir frá því hvernig sonur hennar, Hávarður Máni, endaði líf sitt og að það hafi verið annað áfall að hann hafi tekið ákvörðunina sjálfur.
„Sem móðir barns í harðri neyslu ertu alltaf hrædd við að fá símtal um að barnið þitt hafi tekið of stóran skammt en maður býst aldrei við þessu. Ég veit að hann trúði því að hann væri að vernda okkur og reyni að hugga mig við að hann sé með Jesú og bróður mínum sem féll einnig fyrir eigin hendi.“
Dagana og í einhvern tíma eftir fráfallið var Hilma í mikilli afneitun. „Við fengum ekki að sjá Hávarð og þá var auðveldara að telja sér trú um að hann væri ekki dáinn.“
Að missa barn er líklega það versta sem foreldrar þurfa að upplifa og eðlilega þurfti Hilma að hugsa um hin tvö börnin sín.
„Ég þurfti að taka ábyrgð á mínum bata og líðan til þess að geta verið til staðar fyrir börnin mín, áður en ég myndi falla svo ég fór á Hlaðgerðarkot.“
Hilma ræðir sorgarferlið og hvernig hægt sé að vera til staðar fyrir fólk í þeirri stöðu sem hún fann sig í.
Viðtalið er í spilaranum hér fyrir neðan.
Í þessari frétt er fjallað um þunglyndi og sjálfsvíg. Ef einstaklingar glíma við sjálfsvígshugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa samband við Píeta-samtökin sem veita ókeypis ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.