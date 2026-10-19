Apu fær aftur rödd – Nú með aðstoð Grey’s Anatomy leikara

Indverski kaupmaðurinn Apu Nahasapeemapetilon sneri aftur til Springfield í nýjasta þættinum um Simpson-fjölskylduna sem var frumsýndur í Bandaríkjunum í gærkvöldi. Apu hefur lítið látið fyrir sér fara undanfarin ár en það var ákveðið í byrjun árs 2020 að láta leikarann Hank Azaria tala fyrir hann vegna ásakana um að persónan ýtti undir rasískar staðalímyndir.
Apu, sem er frá Indlandi og hefur gert ýmislegt í gegnum árið sem við kemur indverskum siðum, var harðlega gagnrýndur árið 2017 þegar indversk-bandaríski myndasöguhöfundurinn Hari Kondabolu gerði heimildamynd um hann. Útskýrði Kondabolu að Apu hafi verið eina indverska sjónvarpspersónan á hans uppvaxtarárum og honum hafi ítrekað verið strítt, nánast alla sína ævi, með því að fólk segði einhverja frasa Apu, þá helst „Thank you, come again“, eða „Takk fyrir, komdu aftur“, með þykkum indverskum hreim.
Azaria var rödd Apu frá 1990 til 2020, hann baðst afsökunar á persónunni í viðtali árið 2021. Síðan þá hefur Apu einungis sést í bakgrunni þegar stórir hópar koma saman. Þættirnir hafa áður brugðið á það ráð, þá helst með persónunum Lionel Hutz og Troy McClure en raddleikari þeirra, Phil Hartman, var myrtur árið 1998.
Nú hefur leikarinn Sunil Malhotra tekið við sem Apu en hann, ólíkt Azaria, er frá Indlandi. Malhotra hefur leikið ýmis hlutverk í gegnum árin, þar á meðal sem Sanjay í læknaþáttunum sívinsælu Grey's Anatomy. Malhotra segir í viðtali við Variety að hann hafi áður hafnað hlutverkum sem fólust í því að leika staðalímynd af Indverja þar sem gert væri grín að þeirra siðum og hefðum.
„Þegar umboðsmaðurinn minn hringdi í mig vegna prufu fyrir hlutverk í Simpsons vissi ég nákvæmlega hvaða hlutverk var um að ræða og ég fékk hreinlega hnút í magann,“ segir hann. „En ég verð að viðurkenna að hluti af mér var líka forvitinn. Það voru liðin átta ár síðan Apu hafði síðast talað í þáttunum og það fékk mig til að velta ýmsu fyrir mér. Var samsetning handritshöfundateymisins orðin önnur? Gætu höfundarnir endurvakið persónuna á þann hátt að þeir viðurkenndu og bæðust afsökunar á fyrri mistökum? Gæti ég sett mitt eigið mark á persónuna og á vissan hátt endurheimt hana? Og gætu þeir gert allt þetta í hinum ótvíræða Simpsons-anda án þess að valda aðdáendum þáttanna vonbrigðum?“
Var honum lofað af framleiðendunum að farið verði vel með persónuna.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem nýr raddleikari er fenginn fyrir persónu en árið 2020 tók leikarinn Alex Désert við sem rödd hins íslenska Carl Carlson og Kevin Michael Richardson við hlutverki Dr. Julius Hibbert.
Hér má sjá senuna þar sem hann snýr aftur: