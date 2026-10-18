Stefán leggur til breytingu á þjóðarréttinum – „Versta teik sem ég hef heyrt“

Það er óhætt að segja að Stefán Pálsson sagnfræðingur, varaborgarfulltrúi og þjóðfélagsrýnir hafi vakið misjöfn viðbrögð með tillögu sinni um að Bæjarins Bestu geri ákveðnar breytingar á sjálfum þjóðarréttinum, pylsu með öllu. Sumir eru langt í frá hrifnir á meðan aðrir eru til í stökkva á vagninn.
Stefán leggur fram þessa tillögu sína á Facebook:
„Eins og alþjóð veit er ég maður sem er ekki hræddur við að taka stóra slagi. En núna er ég kannski að hætta mér út á nýjar og háskalegar slóðir! Það er tími til kominn að einhver þori að stíga fram að gera þá kröfu að Bæjarins bestu skipti út gula lauknum fyrir rauðlauk. Til þrautavara gæti ég mögulega fellt mig við að guli laukurinn verði einnig í boði sem valkostur, en einungis rauðlaukurinn muni falla undir skilgreininguna: „með öllu“. Hananú! Einhver varð að segja þetta.“
Viðbrögð margra sem rita athugasemdir einkennast ekki af sérstaklega mikilli hrifningu.
Meðal þeirra sem tjá sig er Eiríkur Örn Norðdahl rithöfundur:
„Viltu ekki bara skipta krossinum á þjóðfánanum út fyrir rauðlauk líka?“
Meðal annarra gagnrýninna athugasemda má t.d. nefna:
„Viltu ekki bara hrækja framan í Fjallkonuna í leiðinni??“
Björn Teitsson borgarfræðingur skrifar:
„Versta teik sem ég hef heyrt. Með þessu ertu að segja að ef þú værir matsölustaður værir þú dominos, ef þú værir hljómsveit værirðu U2 og ef þú værir listaverk værirðu sjónvarpsþáttaröðin Friends.“
Stuðningur
Þessum hugmyndum Stefáns er andmælt í fleiri athugasemdum:
„Þetta eru afar hættulegar slóðir. Þú getur eins lagt til að þjóðsöngnum berði breytt.“
Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur og fyrrverandi alþingismaður er ekki hrifinn:
„Alveg fráleit hugmynd! Ég hef haft það hljóða baráttumál um hríð að rauða lauknum verði skipt út á pizzum fyrir þann gula, sem er jafn góður á pizzur og hinn er óspennandi.“
Sumir styðja þó hugmyndina og meðal þeirra er eiginkona Stefáns, Steinunn Þóra Árnadóttir fyrrverandi alþingismaður. Hún virðist þó styðja mann sinn í þessu tilfelli með nokkrum semingi:
„Svo þetta er hóllinn sem þú ætlar að deyja á! Hafði ekki alveg séð það fyrir mér en gott og vel. Mun styðja þig!“