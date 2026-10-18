Magnús Geir afar þakklátur eftir frumsýningu á sannsögulegu leikriti um hörmulegan atburð - Söguefnin voru viðstödd

Miklar tilfinningar hafa bersýnilega bæst innra með Magnúsi Geir Þórðarsyni Þjóðleikhússtjóra eftir frumsýningu á föstudag á leikritinu Högg, sem hann leikstýrði sjálfur. Verkið er sannsögulegt og fjallar um ungan mann sem varð öðrum ungum manni að bana með einu hnefahöggi. Eftir að sá fyrrnefndi var látinn laus úr fangelsi höfðu foreldrar hins látna samband við manninn sem varð syni þeirra að bana og fjallar leikritið einnig um þá atburðarás.
Högg er breskt leikrit og heitir á frummálinu Punch. Það er eftir leikskáldið James Graham sem byggði það á bók manns að nafni Jacob Dunne. Dunne varð árið 2011 manni að nafni James Hodgkinson að bana fyrir utan skemmtistað í borginni Nottingham, þar sem Dunne ólst upp. Banameinið var eitt hnefahögg. Dunne var í kjölfarið dæmdur í fangelsi en komið, í var á, í gegnum sérstakt verkefni, samskiptum hans við foreldra Hodgkinson en þau heita David Hodgkinson og Joan Scourfield. Þau fyrirgáfu Dunne og hafa síðan m.a. komið fram með honum opinberlega þar sem þau hafa brýnt fyrir ungu fólki að eitt högg geti valdið óafturkræfanlegum afleiðingum eins og mannsbana.
Um þessa atburði og samskiptin við foreldra mannsins sem hann banaði skrifaði Dunne bók sem varð svo að leikritinu Punch.
Til Íslands
Punch var frumsýnt í Bretlandi árið 2024 og vakti fljótlega mikla athygli og fór víða um landið. Sama uppfærsla var í kjölfarið sett upp á Broadway í New York. Þjóðleikhúsið er fyrsta leikhúsið í heiminum sem fengið hefur rétt til að setja upp fyrstu uppfærslu á verkinu á eftir frumuppfærslunni.
Í íslenskri þýðingu, Kristjáns Þórðar Hrafnssonar, ber verkið titilinn Högg. Leikritið var frumsýnt á föstudag og önnur sýning var síðan í gær.
Bæði Jacob Dunne og David Hodgkinson voru viðstaddir frumsýninguna og miðað við samfélagsmiðla Þjóðleikhússins var leikskáldið James Graham einnig viðstaddur. Virtust þeir allir mjög ánægðir með móttökurnar á Íslandi og djúpt snortnir yfir því að þessi saga þeirra væri nú sögð á öðru tungumáli.
Að sögn Magnúsar Geirs er Joan Scourfield síðan væntanleg til landsins og mun taka þátt í umræðum að lokinni sjöttu sýningu sem er á dagskrá 30. október næstkomandi og hefst hún klukkan 19.
Mynd af hinum látna, David Hodgkinson, er hægt að sjá í kynningu á Höggi á vef Þjóðleikhússins.
Þakklæti
Það er líklega ekki á hverjum degi sem frumsýnt er hér á landi sannsögulegt leikrit að viðstöddum hluta hinna raunverulegu persóna sem leikararnir túlka á sviðinu.
Með aðalhlutverkið í uppsetningu Þjóðleikhússins, hlutverk Jacob Dunne, fer Jakob van Oosterhout. Guðjón Davíð Karlsson leikur David Hodgkinson og Unnur Ösp Stefánsdóttir leikur Joan Scourfield.
Magnús Geir leikstýrir eins og áður segir sjálfur Höggi. Hann segist í nokkuð tilfinningaþrunginni Facebook-færslu að hjarta sitt sé fullt af þakklæti:
„Ég er þakklátur öllu mínu einstaka samstarfsfólki í Þjóðleikhúsinu sem skapaði saman leiksýninguna Högg. Það var algerlega einstakt að fá að skapa þessa sýningu með svo kærleiksríkum og hæfileikaríkum hópi. Ég er djúpt snortinn og þakklátur fyrir ótal falleg skilaboð sem ég hef fengið frá fjölda áhorfenda í kjölfar sýninga á þessu einstaka verki - og greinilegt er að þessi saga og sýningin okkar snertir marga djúpt.“
„Fyrst og fremst er ég þó óendanlega þakklátur því örláta fólki sem ákvað að deila sögu sinni - sögu af sínum mesta harmi og treysti okkur í leikhúsinu fyrir þessari mikilvægu og viðkvæmu sögu.“
Magnað
Magnús Geir segir það bæði magnað að Jacob Dunne og David Hodgkinson hafi verið viðstaddir frumsýninguna og að von sé á Joan Scourfield:
„Sagan af þeim kærleika sem Joan og David sýndu Jacob þegar hann þurfti mest á því að halda er einstök. Það er saga um hvernig fólk getur valið kærleika, mennsku og mildi í stað haturs og heiftar. Þessi saga er ljós í myrkri - og minnir okkur á þá von og möguleika sem mannsandinn býr yfir.“
Magnús Geir segir síðan að lokum:
„Ég er óendanlega stoltur af mínu einstaka samstarfsfólki, listafólki og öðru leikhúsfólki sem nálgaðist verkefnið af slíkum kærleika, fagmennsku og metnaði. Hér unnu allir sem einn maður - vegna þess að mikilvægi sögunnar knúði okkur áfram. Ég vona að sem flestir áhorfendur komi og njóti sögunnar. Leikhúsið getur nefnilega verið svo magnað - og einstakt hreyfiafl. Takk.“