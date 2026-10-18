Fjölmenni fagnaði með ráðgátumeistaranum

Tímamót eru á ferli Ragnars Jónassonar rithöfundar með útgáfu nýjustu spennusögu hans, Svartakóf, því þetta er 20. útgefna bók hans.
Útgáfunni var fagnað í Safnahúsinu við Hverfisgötu í síðustu viku. Fjölmenni var og höfundurinn hafði ekki undan því að árita bækur fyrir spennta lesendur.
Ragnar hefur fengið viðurnefnið ráðgátumeistarinn því styrkur hans liggur í afar snjöllum ráðgátum með óvæntum lausnum, í anda glæpasagnadrottningarinnar Agöthu Christie en Ragnar hóf feril sinn á unga aldri með þýðingu á bók eftir hana. Í útgáfuteitinu minntist Ragnar á þetta og deildi með gestum dálæti sínu á bókum.
Fólk úr menningargeiranum, atvinnulífinu, stjórnmálum og margir fleiri áttu góða stund saman í Safnahúsinu.
Meðfylgjandi myndir tók Kristinn Svanur Jónsson.