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DV
Fókus

Fjölmenni fagnaði með ráðgátumeistaranum

Ágúst Borgþór Sverrisson
Mánudaginn 19. október 2026 10:30
Ragnar hafði í nægu að snúast við að árita bækur fyrir spennta lesendur sína. Mynd: DV/KSJ

 

Tímamót eru á ferli Ragnars Jónassonar rithöfundar með útgáfu nýjustu spennusögu hans, Svartakóf, því þetta er 20. útgefna bók hans.

Útgáfunni var fagnað í Safnahúsinu við Hverfisgötu í síðustu viku. Fjölmenni var og höfundurinn hafði ekki undan því að árita bækur fyrir spennta lesendur. 

Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, Guðmundur Magnússon og Sverrir Norland.

Ragnar hefur fengið viðurnefnið ráðgátumeistarinn því styrkur hans liggur í afar snjöllum ráðgátum með óvæntum lausnum, í anda glæpasagnadrottningarinnar Agöthu Christie en Ragnar hóf feril sinn á unga aldri með þýðingu á bók eftir hana. Í útgáfuteitinu minntist Ragnar á þetta og deildi með gestum dálæti sínu á bókum. 

Þórarinn Hjartason og Birgir Ármannsson.

Fólk úr menningargeiranum, atvinnulífinu, stjórnmálum og margir fleiri áttu góða stund saman í Safnahúsinu. 

Meðfylgjandi myndir tók Kristinn Svanur Jónsson.

Björn Ingi Hrafnsson og Einar Kárason
Þóra Þórhildur Guðjónsdóttir, Tómas Jónasson og Kira Ragnarsdóttir.
Baldvin Z og Heiðar Guðjónsson
Tatiana Hallgrímsdóttir og Oddur Atlason.
Árni Sigurjónsson og Jens Garðar Helgason

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