Eru ekki spennt fyrir væntanlegri þáttaröð um ástarsögu þeirra

Karli Gústaf Svíakonungi og Silvíu drottningu líst ekkert sérstaklega vel á að væntanleg sé leikin þáttaröð sem fjallar um fyrstu kynni þeirra og ástarsamband sem hófst í kjölfarið. Lýkur þáttaröðinni á brúðkaupi þeirra en drottningin segir undarlegt að gera slíka þáttaröð um fólk sem sé ekki látið.
Þáttaröðin ber enskan titil Queen Silvia og eru þættinir sex. Í þáttunum er fjallað um fyrstu kynni Karls Gústafs og Silvíu á Ólympíuleikunum í München 1972 og hvernig samband þeirra var fram að brúðkaupi þeirra árið 1976, en í millitíðinni, árið 1973, tók Karl Gústaf við krúnunni og varð konungur sem hann hefur verið síðan.
Þegar þau kynntust í München hét Silvía raunar Silvia Renate Sommerlath. Hún fæddist í Þýskalandi en faðir hennar var þýskur og móðir hennar brasilísk. Hluta æskuára Silvíu bjó fjölskyldan í Brasilíu en flutti síðan aftur til Þýskalands. Hún starfaði sem túlkur á Ólympíuleikunum í München, þar sem hún eins og áður segir kynntist Karli Gústaf sem var þá enn krónprins. Hún var þá 29 ára en hann 26 ára.
Queen Silvia verður tekin til sýninga á efnisveitu Amazon, Prime, á næsta ári í þýskumælandi löndum og á Norðurlöndum en sænska ríkissjónvarpið SVT hefur tryggt sér rétt til sýninga á þáttunum í Svíþjóð.
Ekki glöð
Queen Silvia er samstarfsverkefni þýskra og sænskra framleiðenda. Með hlutverk Silvíu fer þýska leikkonan Alicia von Rittberg en Karl Gústaf er leikinn af landa hans Edvin Endre.
Miguel Alexandre leikstjóri þáttanna segist í samtali við Variety viss um að þættirnir muni vekja áhuga þýskra áhorfenda þótt konungdæmi hafi verið fyrir löngu aflagt í Þýskalandi. Hann segist telja að margir Þjóðverjar séu ekki meðvitaðir um uppruna Silvíu sem muni auka áhugann á þáttunum.
Framleiðendur þáttanna eru bjartsýnir á að sýningarréttur verði keyptur í fleiri löndum en þegar er frágengið að þættirnir verði sýndir í. Aðalleikarnir, Endre og Rittberg, segja þessi fyrstu skref í ástarsambandi konungshjónanna vera mjög áhugaverða sögu. Hann hafi verið að leita að framtíðardrottningu en hún hafi verið sjálfstæð nútímakona sem hafi ekki verið að leita að eiginmannsefni til að styrkja stöðu sína en þó sé ljóst að með því að giftast Karli Gústaf hafi hún þurft að færa ýmsar fórnir.
Einn framleiðenda þáttanna segir að það sé ekki síst áhugavert við samband konungshjónanna að þau hafi kynnst 1972 en ekki trúlofað sig fyrr en 1976, sama ár og þau giftust. Í þáttunum sé kannað hvað hafi gerst í millitíðinni.
Fram kemur í umfjöllun Variety að til standi að gera fleiri þáttaraðir en þessa einu af Queen Silvia.
Sannleikur
Því er hins vegar velt upp í umræðum í sænskum fjölmiðlum meðal annars í grein Jenny Alexanderson, sem er fréttaritari Aftonbladet í málum sem varða sænsku konungsfjölskylduna, hversu mikið verði hægt að treysta á sannleiksgildi þáttanna.
Vísar hún til umræðna um Netflix þáttaröðina The Crown um bresku konungsfjölskylduna sem sumir áhorfendur tóku sem nánast heilögum sannleik, þótt þar væri oft farið frjálslega með staðreyndir og oft á tíðum skáldað. Var breska konungsfjölskyldan og þá ekki síst núverandi konungur, Karl, ekkert sérstaklega ánægð með þættina og taldi hana bregða upp mynd sem ætti ekkert skylt við veruleikann, þótt margir áhorfendur teldu að svo væri.
Karl Gústaf og Silvía hafa ekkert farið í grafgötur með að þeim líst ekkert á Queen Silvia. Drottningin hefur tjáð Dagens Nyheter að henni finnist furðulegt að gerðir séu svona þættir um fólk sem sé enn á lífi. Konugurinn segist alveg viss um þættirnir verði mjög ýktir og að þau hjónin verði sýnd í ýktu ljósi:
„Mér finnst þetta hræðileg tilfinning.“