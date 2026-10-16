Svarar gagnrýnisröddum og segist alls ekki of gömul til að vera ófrísk

Leikkonan Hilary Swank ræddi um tvöfalda staðla í samfélaginu og neikvæð viðbrögð í kjölfar þess að hún tilkynnti að hún væri ólétt, 52 ára að aldri.
„Konur mæta mikilli gagnrýni fyrir að eignast börn á efri árum, en því eiga karlar ekki að venjast sem er athyglisvert,“ sagði hún við Drew Barrymore í broti úr viðtali sem verður sýnt þann 20. október.
Barrymore, sem sjálf á tvö börn, tók undir það að þessi tvöfaldi staðall væri „undarlegur“ og benti á að „karlar eignast börn jafnvel á áttræðisaldri og það er hvorki orðaleikur né grín. Þú eignaðist börn eftir fertugt og fólk tók því ekki alltaf vel.“
Swank, sem eignaðist tvíburana Ayu og Ohm árið 2023, þá 48 ára að aldri, ásamt eiginmanni sínum Philip Schneider, rifjaði upp að kona hefði sagt við hana: „Hvernig dirfist þú? Þú ert of gömul.“
Swank sagði frá því að konan hefði nefnt að faðir hennar hefði verið hennar „uppáhaldsmanneskja“ og að hann hefði fallið frá þegar hún var á þrítugsaldri; hún lýsti þeirri reynslu sem „algjörri skelfingu“.
Í stað þess að móðgast reyndi Swank að setja sig í spor konunnar. „Ég gat tengt við þetta því pabbi minn er líka fallinn frá, en hann var einn af mínum uppáhaldsmanneskjum á jörðinni,“ útskýrði hún. „Ég hugsaði með mér: Jæja, ég myndi frekar vilja fæðast, eiga þessa manneskju sem var í uppáhaldi hjá mér og upplifa það, heldur en að hafa aldrei upplifað það.“
Á miðvikudag tilkynnti Swank á Instagram að hjónin ættu von á sínu þriðja barni. Í myndbrotinu sjást Swank, Schneider og tvíburar þeirra dansa í myrkri, en á fatnaði þeirra virðast vera festir ljósstafir. Swank sýndi óléttukúluna stolt, en á henni var „ljósastafabarn“ á meðan hún dansaði með fjölskyldu sinni.
„Margir hafa verið að spyrja hvaða verkefni ég tek að mér næst; þetta kemur út í desember,“ skrifaði hún við myndbandið.
Á fimmtudag sást hún síðan bera óléttukúluna þegar hún mætti í spjallþátt Barrymore í New York.