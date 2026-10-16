„Ég er 64 ára, ég ætti ekki að þurfa hjálp frá barnabörnunum við að komast milli staða“

Todd Engel er 63 ára bandarískur maður sem segist hafa misst sjónina á báðum augum eftir að hafa notað Ozempic. Hann varar aðra við. Fox News greinir frá.
Todd byrjaði að taka Ozempic árið 2023. Hann var þá með sykursýki 2 en Ozempic var upphaflega þróað sem lyf í baráttu gegn sykursýki en hefur reynst byltingarkennt sem megrunarlyf.
Aðeins fjórum mánuðum eftir að hann byrjaði á lyfinu greindist hann með NAION, sjaldgæfan augnsjúkdóm sem hefur verið tengdur við GLP-1 lyf á borð við Ozempic, Wegovy og Mounjaro. Um er að ræða blóðþurrð í auga sem veldur skyndilegri og sársaukalausri sjónskerðingu.
Það er ekki sannað að Ozempic valdi blindu en það eru rannsóknir sem hafa fundið tengsl milli semaglútíðs, virka efnisins í GLP-1 lyfjum, og aukinnar hættu á NAION.
„Alveg svart“
Fyrst missti Todd sjónina á hægra auga og tæpu ári seinna missti hann einnig sjónina á því vinstra.
„Ég tók fyrst eftir þessu á gamlárskvöld. Ég var nýkominn úr sturtu og var að gera mig tilbúinn til að fara í vinnu. Ég sagði við Shelley [eiginkonu mína]: „Ég sé ekkert með hægra auganu. Það er alveg svart.“ Ég var alveg miður mín,“ sagði hann í viðtali við Fox News.
Todd og læknar hans vissu ekki að það væri hugsanlega Ozempic sem væri að valda þessu og hélt hann því áfram að taka lyfið. Eins og fyrr segir þá missti hann einnig sjónina á vinstra auga tæplega ári seinna. Todd segist líta svo á að hann hafi ekki misst sjónina, heldur hafi hún verið tekin af honum.
Þetta hefur haft mikil áhrif á líf hans. Hann þurfti að segja upp starfi sínu og þarf nú reiða á fjölskyldu sína fyrir ýmis dagleg verk.
Todd hefur nú höfðað mál gegn Novo Nordisk, framleiðanda Ozempic. Hann segir að hann hefði ekki tekið inn lyfið ef hann hefði vitað af þessari mögulegu aukaverkun.
Mun aldrei horfa í augu konunnar aftur
Eiginkona hans segir að sjónmissir Todd hafi breytt lífi allrar fjölskyldunnar. Hann hefur lært að telja skrefin til að geta gengið um eigið heimili. „Ég veit að það eru tíu skref frá bílastæðinu og að útidyrahurðinni. Það eru níu skref niður í kjallara, þrettán í svefnherbergið.“
„Barnabörnin taka í hönd mína og segja við mig: „Afi, þrjú skref áfram og svo förum við til hægri.“ Þetta er vandræðalegt, ég er 64 ára. Ég ætti ekki að þurfa hjálp frá barnabörnum mínum við að komast milli staða,“ segir Todd.
„Ég mun aldrei sjá fallega andlit eiginkonu minnar aftur, eða horfa á börnin mín eða barnabörn, ég get ekki kastað bolta með þeim. Það er það sem mér finnst erfiðast við þetta. Ég vakna í myrkri og fer að sofa í myrkri.“
Ekki sá eini
Todd er ekki sá eini sem hefur höfðað mál gegn danska lyfjarisanum vegna þessa. Bandaríski faðirinn Edward Gillen steig fram nýlega og sagðist vera blindur vegna Ozempic.
Sjá einnig: Var búinn að nota Ozempic í ár þegar hann tók eftir bletti í auganu – Varð blindur viku seinna