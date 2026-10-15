Játning Markle um hótelherbergi: „Þetta verður vandræðalegt“

Hertogaynjan af Sussex, Meghan Markle, hefur ferðast um allan heim og gist á sumum af glæsilegustu hótelum sem bjóðast. Markle segist hafa tileinkað sér sérkennilegan sið áður en hún yfirgefur hótelherbergi.
Í samtali við kóresk-bandaríska kokkinn Roy Choi í þætti sínum With Love, Meghan segir Markle: „Ég er ekki óskipulögð í eldhúsinu. Ég geng alltaf frá jafnóðum.“
„Ég geng frá hótelherbergjum áður en við förum. Ég veit ekki hvort þú gerir það?“ segir Choi og Meghan svaraði: „Jú, það geri ég. Ég snyrti bara til, bý um rúmið og set óhreinu handklæðin ofan í baðkarið. Þetta verður vandræðalegt,“ sagði hún um það að skilja eftir sig óreiðu. „Ég hugsa með mér, jafnvel þótt maður þekki ekki fólkið, og þótt það viti ekki hver maður er, að mamma mín, eða jafnvel amma, myndu segja: ‚Hver ól þig upp?‘“
Markle og eiginmaður hennar Harry munu sinna sínum fyrstu sameiginlegu verkefnum eftir að þau sneru aftur til Bretlands. Parið heldur til Nottingham í dag, þar sem þau munu koma fram við þrjú tækifæri. Þau munu heimsækja upptökustúdíóið Community Recording Studio (CRS), samtökin Himmah Hub, sem berjast gegn matarskorti í samfélaginu, og Epic Partners, sem styðja við ungt fólk með íþróttastarfi og leiðsögn.
Þótt umræddir viðburðir, sem vakið hafa mikla athygli, teljist ekki til opinberra konunglegra skylduverka má ætla að þeir beri öll einkenni slíkra opinberra heimsókna.
Sagt er að hjónin líti á sig sem „opinberar persónur“ og að bréfið frá Karli konungi, sem staðfesti stöðu þeirra sem hefðbundnir borgarar, hafi komið þeim í opna skjöldu.
Þetta verður í fyrsta sinn í fjögur ár sem Meghan kemur fram opinberlega á viðburðum í Bretlandi; síðast gerðist það við útför Elísabetar drottningar heitinnar árið 2022.
Markle reiðubúin að „láta til sín taka“
Vinur Markle sagði tímaritinu HELLO! að hertogaynjan væri reiðubúin að „láta til sín taka“ í heimsókninni til Nottingham. „Hún er til í þetta,“ sagði viðkomandi. „Það eru enn málefni og verkefni sem Meghan hefur mikinn áhuga á að styðja, og Nottingham er eitt þeirra.“
Opinberar framkomur verða „tiltölulega sjaldgæfar“ hjá Markle
Þessi sameiginlega framkoma verður þó líklega ein af fáum sem hjónin munu láta að sér kveða í á næstunni. Heimildarmenn nákomnir Sussex-hjónunum segja að Markle muni áfram einbeita sér að börnum sínum, vörumerkinu As Ever, leiklistarferli sínum og góðgerðarmálum, í þeirri röð.
„Dagskráin hennar er þéttskipuð. Það eru börnin, As Ever, leiklistin og síðan stuðningur við góð málefni í þeim tíma sem afgangs er. En hún er með virkilega gott teymi í kringum As Ever, börnin eru orðin aðeins eldri og bæði í fullu námi,“ sagði vinurinn.
„Þau hafa komið börnunum vel fyrir. Archie og Lili njóta þess virkilega að vera í skóla. Nú getur hún látið meira til sín taka. Hún hefur einfaldlega meiri tíma til að huga aftur að upprunalegum ferli sínum, köllun sinni sem leikkona. Hún er að skoða fjölda leiklistartilboða. Hún hittir marga handritshöfunda og skapandi fólk, og les mikið af handritum. Ef eitthvað kemur upp sem er virkilega frábært, þá mun hún slá til.“