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DV
Fókus

Eva og Ragnar tíma varla að fara - Setja samt eignina á sölu

Fókus
Fimmtudaginn 15. október 2026 12:56

Eva Katrín Baldursdóttir, annar eigandi tískuvöruverslunarinnar Andrá, og Ragnar Jón Hrólfsson fréttamaður á RÚV, hafa sett íbúð sína á Reynimel á sölu.

Eva Katrín og Ragnar Jón. Mynd: Facebook.

„Yndislega íbúðin okkar Ragnar Jón Hrólfsson .,r komin á sölu. Eftir 9 æðisleg ár er komin tími til að breyta til. Tímum varla að fara því við eigum bestu nágranna ever! Opið hús þriðjudaginn 20 okt,“ skrifar Eva á samfélagsmiðla.

Íbúðin er fjögurra herbergja endaíbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi byggt árið 1966.

Íbúðin skiptist í forstofu/hol, eldhús og stofu/borðstofu. 

Á svefnherbergisgangi eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi. 

Í kjallara er geymsla og sameiginlegt þvottahús.

Nánari upplýsingar um eignina má finna hér.

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