Eva og Ragnar tíma varla að fara - Setja samt eignina á sölu

Eva Katrín Baldursdóttir, annar eigandi tískuvöruverslunarinnar Andrá, og Ragnar Jón Hrólfsson fréttamaður á RÚV, hafa sett íbúð sína á Reynimel á sölu.
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„Yndislega íbúðin okkar Ragnar Jón Hrólfsson .,r komin á sölu. Eftir 9 æðisleg ár er komin tími til að breyta til. Tímum varla að fara því við eigum bestu nágranna ever! Opið hús þriðjudaginn 20 okt,“ skrifar Eva á samfélagsmiðla.
Íbúðin er fjögurra herbergja endaíbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi byggt árið 1966.
Íbúðin skiptist í forstofu/hol, eldhús og stofu/borðstofu.
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Á svefnherbergisgangi eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi.
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Í kjallara er geymsla og sameiginlegt þvottahús.
Nánari upplýsingar um eignina má finna hér.
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