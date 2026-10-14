Árni og hliðarsjálf hans Ugla Tré flytja sig um set

„Jæja litla hreiðrið mitt í Grafarvogi komið á sölu. Uglan tekur sig til flugs og stefnir á Reykjanesið, eftir 16 ár í borginni,“ segir Árni Árnason, mannauðsstjóri hjá Elju. Hann hefur nú sett íbúð sína í Bláhömrum í Grafarvogi á sölu. Árni úr Garði en hefur verið búsettur í Reykjavík um árabil og starfað þar.
Nokkrir mánuðir eru síðan Árni fór að birta myndbönd á Facebook og TikTok. Í myndböndunum tekur Árni aulahúmorinn á ýmis þjóðfélagsmál og bendir á vankantana sem eru víða í vinnubrögðum borgarstjórnar og Alþingis.
Í myndböndunum kallar Árni sig Uglu Tré, sem er greinilega ekkert ómögulegt og óviðkomandi og greinilega margra starfsmanna maki. Ómetanlegur aðstoðarmaður sem aldrei sést þó í mynd eða hljóði er svo Gógó.
Íbúðin er 64,6 fm tveggja herbergja íbúð á fimmtu hæð í fjölbýlishúsi sem byggt var árið 1989. Íbúðin skiptist í stofu og borðstofu, svefnherbergi, baðherbergi, og geymslu innan íbúðar. Svalir eru út frá stofu.
Nánari upplýsingar um eignina má finna hér.