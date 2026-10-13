Yfirgaf sviðsljósið í Hollywood í áratugi - Sneri aftur og vann Óskar

Ke Huy Quan, leikarinn úr Indiana Jones-myndunum, var á sínum tíma ein þekktasta barnastjarna Hollywood og vann hug og hjörtu áhorfenda um allan heim með hlutverkum sínum í nokkrum af stærstu ævintýramyndum níunda áratugarins.
Leikarinn, sem nú er 54 ára, sló í gegn í hlutverki Short Round á móti Harrison Ford í myndinni Indiana Jones and the Temple of Doom árið 1984, og lék síðan Data í hinni vinsælu The Goonies árið eftir.
Þrátt fyrir velgengnina var tími Quan í sviðsljósinu ótrúlega stuttur, hann dró sig að lokum í hlé frá leiklistinni í áratugi eftir að hafa átt erfitt með að fá hlutverk í iðnaði sem bauð upp á takmörkuð tækifæri fyrir leikara af asískum uppruna.
Ferill Quan tók óvænta stefnu þegar hann sneri aftur til Hollywood og vakti mikla athygli fyrir frammistöðu sína í myndinni Everything Everywhere All at Once árið 2022, skilaði frammistaðan honum sögulegum Óskarsverðlaunasigri árið 2023, en leiðin aftur á hvíta tjaldið var langt frá því að vera auðveld.
Snemma á tíunda áratugnum fékk faðir Quan alvarlegt heilablóðfall sem dró verulega úr lífsgæðum hans. Quan rifjaði upp að á sama tíma hafi leikverkefnum sínum farið að fækka, þannig að hann þurfti að takast á við bæði hnignandi feril og veikindi föður síns.
Í nýlegu viðtali við TODAY-þáttinn sagði leikarinn: „Við fórum öll í flýti á sjúkrahús og komumst að því að faðir minn hafði fengið mjög alvarlegt heilablóðfall, sem hafði mikil og lamandi áhrif. Mig langaði að segja honum hvernig mér leið. En við vorum aldrei fjölskylda sem ræddi tilfinningar, svo þetta var erfitt. Mér fannst við báðir vera að ganga í gegnum nokkurn veginn það sama, en hvor á sínum vettvangi.“
Eftir að hafa verið fjarri leiklistinni í meira en tvo áratugi sneri Quan aftur á hvíta tjaldið árið 2021 í kvikmyndinni Finding 'Ohana á Netflix. Það var hins vegar hlutverk hans sem Waymond Wang í myndinni Everything Everywhere All at Once, sem kom út árið 2022, sem markaði stóra endurkomu hans í Hollywood.
Quan, sem hafði átt í erfiðleikum með að finna leikverkefni um árabil, viðurkenndi að hann hefði verið kvíðinn fyrir því að snúa aftur á hvíta tjaldið. „Þegar ég steig fyrir framan myndavélina í fyrsta sinn eftir tuttugu ára hlé, fannst mér ég lifna við,“ sagði hann í viðtali við þáttinn Fresh Air á NPR árið 2023. Hann greindi einnig frá því að í prufunum hefði hann verið svo hræddur við að mistakast að hann hélt því í fyrstu leyndu fyrir fjölskyldunni að hann hefði fengið hlutverkið.