Þetta er ástæða æðiskasts Blair á sunnudag að sögn lögmanna - Á yfir höfði sér 2-7 ára fangelsi

Leikkonan Selma Blair var handtekin í gær eftir að hafa gengið berserksgang í flugi. TMZ greindi frá og hafði eftir vitnum og hljóðupptökum sem miðlinum hafa borist vegna atviksins.
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Að sögn lögmanns Blair stafaði taugaáfall hennar því að hún gleymdi lyfjunum sínum og var „mjög rugluð“, líkt og PageSix greinir frá. Blair er hvað frægust fyrir hlutverk sín í Legally Blonde, Cruel Intentions og Hellboy.
Blair hefur verið kærð fyrir tvær líkamsárásir vegna atviksins, annars vegar gegn lögreglumanni, sem fylgdi henni í sjúkrabíl á sjúkrabíl og hins vegar gegn hjúkrunarfræðingi þegar á sjúkrahúsið var komið. Leikkonan mun nú gangast undir geðmat. Fyrir rétti á mánudagskvöld játaði Blair ekki sök. Hún á yfir höfði sér tveggja til sjö ára fangelsisvist ef hún verður fundin sek.
Blair mætti fyrir dómara Indiru Khan, sem ákvað tryggingu upp á 20.000 dollara í reiðufé, 60.000 dollara tryggingu eða 60.000 dollara að hluta til tryggingu. Hún var látin laus gegn tryggingu
Meðferð málsins var frestað til 19. janúar 2027 og dómari féllst á beiðni um nálgunarbann til verndar hjúkrunarfræðingnum sem Blair er sökuð um að hafa ráðist á.
Blair var greinilega hrærð þegar hún kom fyrir dóm og Reitzas lögmaður hennar þurrkaði tár af kinnum hennar. Barnes sagði að Blair hefði gleymt að taka lyfin sín við MS-sjúkdómi og hefði einnig dottið og slegið höfðinu í.
Barnes bætti við að hún hefði farið um borð í flugvélina eftir að hafa verið við tökur og unnið „mjög langan og strangan vinnudag“ dagana fyrir ferðina. „Þessir þættir, ásamt flughæðinni, leiddu til mikils ruglings og áttavillu,“ sagði Barnes. „Þetta var ekki vísvitandi árás,“ hélt hann áfram. Reitzas bað dómarann einnig að líta til ferils Blair og hélt því fram að hún væri „fyrirmyndin sem allir ættu að miða við.“
Dómarinn svaraði: „Frú Blair á ekki að fá sérstaka meðferð vegna þess að hún er fræg manneskja.“
Leikkonan var handtekin á sunnudag eftir að hún var sökuð um að hafa slegið flugfreyju og bitið aðra á meðan hún var á leið frá Los Angeles til New York-borgar. Atvikið átti sér stað um borð í flugvél Delta sem var að lenda á John F. Kennedy-flugvelli, þar sem lögreglumenn biðu þegar vélin lenti. Blair var haldið niðri um borð í vélinni og hún færð í varðhald eftir lendingu. Hún var síðan flutt með sjúkrabíl á sjúkrahús til skoðunar.
Á leiðinni er hún sögð hafa ítrekað sparkað í höfuð lögreglumanns frá hafnar- og flugvallaryfirvöldunum (Port Authority). Eftir komuna á sjúkrahúsið er hún sögð hafa ráðist á hjúkrunarfræðing, sem síðar lagði fram kæru.
Blair stendur frammi fyrir alríkisákærum vegna meintrar líkamsárásar um borð í flugvélinni, auk tveggja ákæra á vegum fylkisins vegna meintra árása á lögreglumann og hjúkrunarfræðing.
„Við lendingu fékk hún tafarlausa læknisaðstoð og líðan hennar er nú stöðug,“ sagði fulltrúi Blair eftir atvikið.
Delta fordæmdi einnig hina meintu hegðun og sagði við Page Six að flugfélagið hefði „ekkert þol gagnvart ólátum eða ólöglegri hegðun, enda sé öryggi farþega og áhafnar alltaf í fyrirrúmi.“
Alríkislögreglan (FBI) rannsakar nú meinta líkamsárás um borð í vélinni.
Tíu ár eru liðin síðan Blair var borin út úr annarri flugvél á börum í kjölfar óhugnanlegs atviks í flugi frá Cancun í Mexíkó til Los Angeles í júní 2016.
Leikkonan var á ferðalagi með fjögurra ára gömlum syni sínum, Arthur, og föður hans, fatahönnuðinum Jason Bleick, þegar hún fór að sögn að gráta og láta frá sér óhugnanleg ummæli um mann sem beitti hana ofbeldi. Vitni sögðu að Blair hefði verið að drekka vín á fyrsta farrými áður en hún lét ummælin falla, þar á meðal: „Hann ber mig. Hann ætlar að drepa mig.“ Tvær hjúkrunarkonur um borð reyndu að sögn að aðstoða hana, á meðan flugstjórinn lét yfirvöld vita að farþegi hefði hugsanlega blandað saman áfengi og lyfjum.