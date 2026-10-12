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Fókus

Vikan á Instagram: „Ekki segja nei við mig <3“

Fókus
Mánudaginn 12. október 2026 09:30
Samsett mynd/Skjáskot af Instagram

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga. 

Þetta er fólkið sem við erum að fylgja, ef þú ert með ábendingu um áhugaverða einstaklinga/síður að fylgja sendu okkur póst á fokus@dv.is. 

 

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