Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga.
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Bríet boðar nýtt lag næsta sunnudag
Jökull í Kaleo skemmti sér með kærustunni í Tansaníu
Guðrún biskup fór með fleiri próföstum í fræðsluferð til Berlínar
Birgitta Líf og hinar úr LSX skemmtu sér
Gugga í gúmmíbát fór á góðgerðarfest – Í bæverskum fötum að sjálfsögðu
Svala Björgvins giggaði á 25 ára afmæli Smáralindar
Eva Ruza hélt líka upp á afmæli Smáralindar með 25 ára gamalli mynd - Flettu og sjáðu!
Aron Can naut sín í Tyrklandi
Brynhildur Gunnlaugs fagnaði afmælinu með því að klæða sig upp eins og Lady Gaga
Sunneva Einars og Hildur Sif smökkuðu hjá hvor annarri
Halla forseti tók þátt í samtali með ungu fólki
Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór sýndi lærvöðvana: „Agi í ræktinni byggir upp traustar stoðir fyrir lífið sjálft.“
Móeiður fór í afmælisveislur
Kristín Sif: „Upptekin við að efla þrautsegjuna“
Systir og maki Selmu Soffíu tengjast
Mari Järsk: „Vakna með Ljónsa“
Mekkín: „Ekki segja nei við mig <3“
Alaska 1867 sendi frá sér lag með Frumburði
Sveindís Jane sendi frá sér syrpu úr Króatíuleiknum
Sólveig Anna fær ekki að eiga morgunmatinn sinn í friði
Bjarni Ben er með gátu
Kjartan Logi gerði grín að vinnustaðafræðslu