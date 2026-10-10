Eiginkona King bjargaði Carrie úr ruslinu

Ein þekktasta bók hryllingssagnameistarans Stephen King er frumraun hans, Carrie.
Það var þó heljarinnar bras að skrifa bókina og koma henni út. Tabitha, eiginkona King, veiddi fyrstu síður bókarinnar upp úr ruslinu, las þær og sagði eiginmanni sínum að halda áfram að skrifa.
„Ég gerði þrjár síður með einföldu línubili úr fyrstu drögum, krumpaði þær svo saman í viðbjóði og henti þeim,“ skrifaði King í grein í The Guardian árið 2000.
Þegar handritið var klárt var að finna útgefenda. 30 þeirra höfnuðu handritinu, þar til einn ákvað að taka áhættuna.
Hversu mikla peninga græddi Stephen King á Carrie?
Á þeim tíma starfaði King sem skólakennari og fjölskylda hans bjó í hjólhýsi.
Doubleday gaf bókina 5. apríl 1974 og viðbrögðin voru ólík öllu sem útgáfuheimurinn hafði séð frá frumraun rithöfundar. Kiljuréttindin seldust fyrir 400.000 dollara, sem var ótrúleg upphæð á þeim tíma, og King notaði helminginn af þeirri upphæð til að greiða niður skuldir sínar og sjá fyrir fjölskyldu sinni.
Skáldsagan sat á metsölulistum í marga mánuði.
Tveimur árum síðar gerði leikstjórinn Brian De Palma söguna að kvikmynd. Í aðlöguninni frá árinu 1976 lék Sissy Spacek Carrie og Piper Laurie hina ógnvekjandi móður hennar, og báðar leikkonurnar voru tilnefndar til Óskarsverðlauna, sem var sjaldgæft afrek fyrir hryllingsmynd á þeim tíma. Túlkun Spacek á Carrie White er enn goðsagnakennd í heimi hryllingsmynda.
Carrie hefur verið aðlöguð nokkrum sinnum síðan, þar á meðal endurgerð árið 2013 með Chloë Grace Moretz í aðalhlutverki og söngleikur á Broadway árið 1988. Söngleikurinn var frægur fyrir að vera skammlífur en hefur síðan þá byggt upp sinn eigin aðdáendahóp.
Fyrir King var Carrie aðeins upphafið að ferli sem hefur skilað sér í meira en 65 skáldsögum og hundruðum smásagna.
King ánægður með nýja þáttaröð um Carrie
Leikstjórinn og þáttastjórnandinn Mike Flanagan segir að nýja aðlögunin miði að því að „gera Carrie öðruvísi“, samkvæmt Indy100. „Mynd Brians De Palma er ódauðleg sígild og nær fullkomin aðlögun að skáldsögu Kings. Það var engin ástæða til að gera þetta aftur en ég gat ekki hætt að hugsa um söguna,“ sagði hann.
Þessi átta þátta þáttaröð fjallar um framhaldsskólanemann Carrie White, leikna af Summer H. Howell, sem hefur eytt stórum hluta ævi sinnar einangruð heima hjá sér undir eftirliti trúaðrar móður sinnar, Margaret, sem leikin er af Samönthu Sloyan.
Eftir að hafa misst föður sinn óvænt er Carrie neydd til að sækja opinberan menntaskóla Ewens, þar sem hún verður miðpunktur eineltismáls sem breiðist út á samfélagsmiðla. Fjarvirkni hennar leysist úr læðingi í kjölfarið.
Howell, sem er 22 ára, var valin úr hópi yfir 1.400 leikkvenna.
„Ég gat ekki hætt að horfa á þættina. Það er eins og þeir komist að kjarna eymdar unglinga (og stundum gleðilegrar gleði),“ sagði King um þáttaröðina.
Hann bætti við að þótt bókin og kvikmynd De Palma fjallaði um blóð og hrylling, þá fjallaði útgáfa Flanagan um „hrylling samfélagsmiðla “.